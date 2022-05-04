Гороскоп на четвер, 5 травня, для всіх знаків Зодіаку

Становище планет цього дня посилює нашу сентиментальність, активізує пам’ять та інтуїцію. Енергію цієї доби найкраще направити на внутрішні справи, а також сімейні плани.





У такий день можна вдало розвивати свій бізнес, особливо пов’язаний з охороною приватної власності, а також побутовими послугами. Дуже важливо розраховувати на підтримку своїх друзів або родичів.

Детальний прогноз на 5 травня, четвер

📅 5-6 місячна доба.

🌙 Місяць у ♊ Близнюках, потім у знаку ♋Рака (з 02:05 за Києвом).

☀️ Шістнадцятий сонячний день.

☀️ Сонце в знак ♉Телець.

💎 Камені дня: гиацинт, цитрин, сапфир

Кольори дня: 🟦Cиній. 🟨Жовтий та 🟩зелений не рекомендується.

🍲Їжа: рекомендуються гостре та солоне. М’ясо в цей день не бажане.

🤗 Вдалий день: Риби

🟢Сприятливий день: Козеріг

⚡Небезпечний день: Овен

🔴Несприятливий день: Близнюки

🟡 Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку