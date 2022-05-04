Гороскоп на четвер, 5 травня, для всіх знаків Зодіаку
Становище планет цього дня посилює нашу сентиментальність, активізує пам’ять та інтуїцію. Енергію цієї доби найкраще направити на внутрішні справи, а також сімейні плани.
У такий день можна вдало розвивати свій бізнес, особливо пов’язаний з охороною приватної власності, а також побутовими послугами. Дуже важливо розраховувати на підтримку своїх друзів або родичів.
Детальний прогноз на 5 травня, четвер
📅 5-6 місячна доба.
🌙 Місяць у ♊ Близнюках, потім у знаку ♋Рака (з 02:05 за Києвом).
☀️ Шістнадцятий сонячний день.
☀️ Сонце в знак ♉Телець.
💎 Камені дня: гиацинт, цитрин, сапфир
Кольори дня: 🟦Cиній. 🟨Жовтий та 🟩зелений не рекомендується.
🍲Їжа: рекомендуються гостре та солоне. М’ясо в цей день не бажане.
🤗 Вдалий день: Риби
🟢Сприятливий день: Козеріг
⚡Небезпечний день: Овен
🔴Несприятливий день: Близнюки
🟡 Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку