Жінка втратила всі кінці після того, як з’їла рибу, придбану на ринку

У Сан-Хосе, штат Каліфорнія, 40-річна Лаура Барахас стала жертвою небезпечної бактеріальної інфекції після вживання тіляпії.

Ця інфекція може передаватися через сиру або недостатньо просмажену рибу. Лаура купила тиляпію на місцевому ринку, приготувала та з’їла її. Незабаром її стан різко погіршився.

Лікарі були змушені ампутувати всі чотири кінцівки Лаури через сепсис і ниркову недостатність. “Це могло статися з кожним з нас”, – сказала подруга Лаури, Ганна Мессіна.

Відео дня

Вона додала, що Лаура була введена в медичний коматоз, і її стан був дуже важким.

Фахівці з інфекційних захворювань попереджають, що бактерія Vibrio vulnificus є особливо небезпечною для людей з ослабленою імунною системою.

Повідомляється, що родина та друзі Лаури зібрали через GoFundMe понад $95 000 на медичні витрати.