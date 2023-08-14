Перевірка за 2 хвилини: Міноборони запускає онлайн реєстр військовозобов’язаних

Державна прикордонна служба (ДПСУ) та Міністерство оборони співпрацюють над створенням системи обміну інформацією про військовозобов’язаних. Ця ініціатива спрямована на боротьбу з використанням підроблених документів та зменшення корупції при виїзді громадян з країни. Обмін здійснюватиметься на основі даних з баз даних прикордонників та Міністерства оборони. Програмне забезпечення для цієї системи онлайн-перевірки наразі перебуває на стадії тестування.

Деталі

Співпраця зосереджена на взаємному обміні даними між базами даних прикордонної служби та Міністерства оборони. Це відповідає стратегії, запропонованій Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) для боротьби з корупцією в територіальних центрах комплектування.

Під час перевірки документів на пунктах пропуску прикордонники матимуть точну інформацію про те, чи був документ виданий особі конкретним територіальним центром комплектування.

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, зазначив, що співпраця між ДПСУ та Міністерством оборони триває. Її основна мета – запобігти спробам незаконного перетину кордону за підробленими документами.

Андрій Демченко розповів, що з початку значного конфлікту понад 6100 осіб були спіймані при спробі виїхати з України з підробленими документами, деякі з них нібито з Територіальних центрів комплектування (ТЦК).

У найближчому майбутньому документи можна буде перевіряти майже миттєво за допомогою онлайн-системи. Наразі програмне забезпечення перебуває на стадії тестування, а також ведуться переговори щодо доступу до баз даних ДПСУ та ТСЦ. Основна увага приділяється не об’єднанню баз даних, а обміну конкретними індивідуальними даними.

Основна увага в рамках цієї ініціативи приділяється особам чоловічої статі, які призиваються на військову службу.

Варто зазначити, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розробило план дій щодо боротьби з корупцією в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Цей проект очікує на затвердження Кабінетом Міністрів.