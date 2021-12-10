Почти 2 доллара за куб: цена за газ в Украине идет к рекорду

Тариф для украинцев, получающих газ от поставщика последней надежды, за первую неделю декабря взлетел до 44 грн. Все потому, что НАК «Нафтогаз», выполняющий обязанности такого «экстренного» поставщика, еще в начале месяца перевел своих временных клиентов на «плавающую» цену. Теперь потребители даже представить не могут, сколько заплатят за газ в конце месяца.





На сегодняшний день граждане, потерявшие своего поставщика и попавшие под опеку «Нафтогаза», имеют шанс спастись от безумных расценок на горючее. Национальный поставщик предложил перевести всех клиентов ППН на свой годовой базовый тариф 7,96 грн. за «куб». Однако тогда почти полмиллиона потребителей станут постоянными клиентами НАКа.

Такая цена для украинцев, которые вынуждены платить по 43-44 грн за кубический метр газа, звучит очень даже заманчиво. Но окончательно решить данный вопрос и позволить «Нафтогазу» забрать к себе более чем 450 тыс. клиентов может только Национальная комиссия, регулирующая отрасли энергетики и коммунальных услуг.

Только после детального рассмотрения данного вопроса НКРЭКУ сможет решить, является ли такой вариант наиболее выгодным для потребителей.

Но если упомянуть, что цена за газ в первую неделю декабря уже успела побывать на отметке 46,72 грн за куб. м, предложение «Нафтогаза» звучит более чем привлекательно. В случае одобрения Нацкомиссией такого решения, клиенты поставщика последней надежды будут платить за газ фактически в 5 раз дешевле. К тому же, цена для них будет стабильной вплоть до окончания текущего отопительного сезона.

Сейчас же временные клиенты «Нафтогаза» подвержены всем колебаниям рынка, и даже представить не могут, какая сумма за газ у них «набежит» к концу месяца. А ведь впереди еще целая зима, которая, по прогнозам синоптиков, обещает быть не слишком ласковой.