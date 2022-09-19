Кабмин изменил правила начисления субсидий: кто получит помощь от государства

В Украине за время войны существенно увеличилась доля граждан, нуждающихся в помощи с оплатой коммунальных услуг. Это связано с потерей 40% украинцев стабильного дохода, а также вынужденным переездом жителей оккупированных и охваченных боевыми действиями территорий. Учитывая ситуацию в стране, Кабинет министров принял решение изменить правила предоставления субсидий, вместе с тем значительно упростив эту процедуру. Кто теперь может получить субсидию и как это сделать?





Согласно документу, одобренному правительством на плановом заседании 16 сентября, субсидию будут назначать с учетом текущих доходов гражданина. Раньше же учитывалась зарплата или пенсия за последние полгода.

Также Кабмин расширил список учреждений, где можно будет подать заявку на получение субсидии. В него вошли:

ЦНАПы;

представительства Пенсионного фонда Украины;

органы местного самоуправления;

управление соцзащиты.

Сами же полномочия по начислению субсидий министры полностью передали ПФУ. Такое решение выглядит вполне логичным, ведь большинство получателей жилищно-коммунальных субсидий – это пенсионеры. К тому же выплаты станут более централизованными, ведь все доходы получателей субсидии или претендентов на нее будут видны в единой системе.

Согласно решению Кабмина от 16 сентября право на получение субсидии имеют граждане, которые:

являются владельцами нескольких квартир или домов, полученных по наследству;

входят в состав домохозяйства, но на время войны уехали за границу;

имеют задолженность по оплате коммунальных услуг, которая образовалась во время войны.

Подать заявку на получение субсидии могут даже находящиеся за рубежом беженцы, а также жители оккупированных территорий. Подача заявки в таком случае осуществляется через электронный кабинет и подтверждается электронной подписью. При этом внутренне перемещенные лица по новым правилам могут обратиться за субсидией как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания.