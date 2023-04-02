Основные разновидности суши и роллов

Суши за последние несколько лет стали одним из наиболее популярных в мире блюд. Вкусные, питательные и эстетически привлекательные комочки из риса и морепродуктов завоевали любовь миллионов гурманов с разных уголков планеты. Одной из основных причин распространенности суши является их разнообразность. Среди десятков вариаций блюда каждый сможет найти, чем перекусить.

Нигири – японская классика

Традиционное японское блюдо, которое осталось практически неизменным еще с XVII века. Нигири – это небольшой комочек риса, который сверху украсили васаби и морепродуктами. Идеальный выбор, чтобы прочувствовать вкус рыбы. На сайте сети Sushi Master можно заказать суши сеты в Харькове с доставкой на дом. В меню вы найдете как классику японской кухни, так и оригинальные авторские рецепты. А благодаря доступным ценам и широкому выбору спецпредложений клиенты смогут насладиться любимой едой, при этом не переплачивая.

Гункан: много рыбы не бывает

Гункан поражают обилием икры и измельченной рыбы. На дно рулетика из нори кладут рис, а оставшееся пространство заполняют разнообразными добавками. Блюдо выделяется интересным вкусом и питательностью. В отличие от других роллов, гункан формируют не с помощью циновки, а руками.

Маки: традиционные рулетики

Так называют роллы, завернутые наружу водорослями. Это – традиционный способ приготовления японских рулетиков из риса и морепродуктов. Если для начинки используют один ингредиент (чаще всего берут крем-сыр, рыбу, икру, водоросли, омлет или авокадо), то блюдо называют маки, больше трех – футомаки.

Урамаки: современный взгляд на роллы

Блюдо придумали в 70-х годах прошлого века в США. Именно появление урамаки и привело к популяризации суши и паназиатской кухни. Главная особенность таких роллов состоит в том, что их заворачивают наружу рисом, а не суши. Среди самых ярких представителей можно выделить:

Филадельфию

Калифорнию

Драконы.

Роллы с термической обработкой

Классические суши не требуют обжаривания или другой термической обработки. Но сейчас в ресторанах паназиатской кухни встречаются и более современные рецепты:

темпура – готовый ролл (как правило, Калифорнию), обмакивают в кляр, а затем отправляют во фритюр на несколько минут, пока не появится золотистая корочка;

запеченные суши – рулетик разрезают на отдельные кусочки, поливают густыми соусами и ставят в духовку.

Как результат, суши – это действительно огромный и разнообразный мир. Так что пробуйте, экспериментируйте, и точно найдете блюдо, способное подарить вам незабываемое удовольствие!