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ПриватБанк в дестяки раз поднял стоимость переводов между картами

21.06.2021
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Приватбанк

Пользователям услуг госбанка снова подготовили сюрприз: теперь ПриватБанк повышает комиссию за перевод средств с помощью приложения Приват24 на коммерческие счета. О таком нововведении, по словам некоторых представителей финучреждения, стало известно еще 1 июня, однако распространение информации происходит только сейчас.


В настоящее время повышение стоимости переводов составляет уже 0.5 процентов от суммы, в отличие от прежних 1 грн. Таким образом, пользователи должны платить от 3 до 200 гривен комиссии в зависимости от суммы, превышающей прошлый показатель в несколько десятков раз.

По словам представителей госбанка, пока нововведение касается только нескольких регионов – Донецкого, Черновицкого, Луганского, Харьковского и Хмельницкого, однако уже в ближайшее время придется платить больше и жителям других областей.

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Олег Серга, пресс-секретарь учреждения, заявил о том, что практика повышения тарифов не должна вызвать значительный ажиотаж среди населения, поскольку считает ее нормальной. Некоторые думают иначе: банк дискредитирует жителей отдельных регионов, не повышая комиссию другим, тем самым создавая негативные условия для оплаты коммерческих услуг отдельным лицам. Опять же, по словам Серги, сначала система будет работать в условиях больших областей, а впоследствии будет реализована по всей стране.

Приват24

Значительное количество пользователей мобильного приложения указанных областей уже успела почувствовать повышение стоимости переводов, после чего появилась логическая волна возмущения по этому вопросу. В социальных сетях все чаще распространяются сообщения клиентов ПриватБанка по поводу того, почему одни должны платить больше, а другие – наоборот? Пока комментариев относительно ситуации с стороны официальных лиц нет.

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21.06.2021
42 1 хвилина на прочитання

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