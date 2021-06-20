ПриватБанк в дестяки раз поднял стоимость переводов между картами

Пользователям услуг госбанка снова подготовили сюрприз: теперь ПриватБанк повышает комиссию за перевод средств с помощью приложения Приват24 на коммерческие счета. О таком нововведении, по словам некоторых представителей финучреждения, стало известно еще 1 июня, однако распространение информации происходит только сейчас.





В настоящее время повышение стоимости переводов составляет уже 0.5 процентов от суммы, в отличие от прежних 1 грн. Таким образом, пользователи должны платить от 3 до 200 гривен комиссии в зависимости от суммы, превышающей прошлый показатель в несколько десятков раз.

По словам представителей госбанка, пока нововведение касается только нескольких регионов – Донецкого, Черновицкого, Луганского, Харьковского и Хмельницкого, однако уже в ближайшее время придется платить больше и жителям других областей.

Олег Серга, пресс-секретарь учреждения, заявил о том, что практика повышения тарифов не должна вызвать значительный ажиотаж среди населения, поскольку считает ее нормальной. Некоторые думают иначе: банк дискредитирует жителей отдельных регионов, не повышая комиссию другим, тем самым создавая негативные условия для оплаты коммерческих услуг отдельным лицам. Опять же, по словам Серги, сначала система будет работать в условиях больших областей, а впоследствии будет реализована по всей стране.

Значительное количество пользователей мобильного приложения указанных областей уже успела почувствовать повышение стоимости переводов, после чего появилась логическая волна возмущения по этому вопросу. В социальных сетях все чаще распространяются сообщения клиентов ПриватБанка по поводу того, почему одни должны платить больше, а другие – наоборот? Пока комментариев относительно ситуации с стороны официальных лиц нет.