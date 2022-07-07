В Україні перестали продавати популярний напій: чи повернеться він на полиці супермаркетів

Після того, як в Україні почалася повномасштабна війна, з полиць магазинів зникло чимало товарів. Зокрема ще з травня українці не можуть придбати популярний напій Schweppes Tonic. Цей фактично незамінний інгридієнт для слабоалкогольних коктейлів раніше поставляли у більшість українських торгових мереж, та ще в кількох смакових варіаціях. Тепер же любителі Schweppes ніде не можуть придбати ані пляшки.





Як розповів мерчендайзер однієї зі столичних ритейлерів, напою немає в продажі вже понад 2 місяці. Перші кілька тижнів після зникнення з полиць продукції бренду Schweppes, на вибір клієнтів залишилося ще кілька аналогів – тоніки інших марок. Однак потім їх розкупили і безалкогольних напоїв цього класу у асортименті вітчизняних ритейлерів зовсім не залишилося.

При цьому мерчендайзер повідомив, що днями у його супермаркети таки доставили першу за довгий час партію Schweppes. Та це був не класичний варіант тоніка, найбільш популярний серед українців, а напій із фруктовою смаковою добавкою.

Зникнення Schweppes Tonic з асортименту українських ритейлерів вочевидь пов’язане із обстрілом заводу «Кока-Кола Бевериджиз Україна», де його власне й виробляють. Цей завод знаходиться у Броварському районі Київської області та був атакований росіянами ще на початку війни – 9 березня. Тоді виробництво на певний час призупинили, й відновили аж в середині травня. Схоже, що саме з цієї причини напою Schweppes так довго не було у продажі.

Варто зазначити, що окрім Schweppes, з українських магазинів та супермаркетів зникла низка інших продуктів. Зокрема кухонна сіль бренду «Артемсіль», соки «Sandora», продукція «Мівіна», а також частина соусів та кетчупів «Чумак». Виробничі потужності цих компаній або були пошкоджені в результаті обстрілів, або ж залишилися на тимчасово окупованих територіях.