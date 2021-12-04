В Україні громадян зобов’яжуть сплачувати податок на дорогі покупки, якщо вони не можуть пояснити “де отримали гроші”

Верховна Рада вирішила боротися з корупцією та відмиванням грошей. Ці злочинні діяння вже стали частиною культури: сіра зарплата, ухилення від сплати податків. Щоб вивести економіку із тіні, потрібні нові закони. Один з них набуде чинності у вересні 2022 року. Суть: потрібно сплачувати податок на покупку, але лише якщо людина не може довести, що купує на законно зароблені гроші.





Чому такі закони потрібні

Такі закони, як “Податок на придбання” стосуються непрямих методів податкового контролю. У розвинених країнах такі рішення вже давно працювали. Це дуже ефективний інструмент з відмиванням грошей, податковими злочинами.

Цей закон працює лише в країнах, де розробляється демократія. Там люди мають інше ставлення до грошей і до держави. У них є всі інструменти влади, є справедливість, і сама людина захищена законом.

Ця практика приймається в Україні або буде скасована самим депутатами — час покаже. Робити подібні висновки ще рано. Багато хто отримує зарплату в конвертах, шукає лазівки в законах, щоб отримати більше переваг для себе та бізнесу.

Оскільки українці раніше не мали досвіду роботи з такими контрольними інструментами, реакція може бути неоднозначна. Перш за все, не варто думати, що безжалісна машина, що зветься “Влада”, спрямована на те, щоб забрати останні копійки у громадян з середнім рівнем доходів.

Незалежний експерт та кандидат економічних наук Олександр Хмелевський розповів, що такий закон вдало працює у Німеччині, Великобританії, Сполучених Штатах Америки.

Кожен українець повинен у майбутньому підтвердити свій дохід. Якщо людина не може пояснити “де отримала гроші” сплатить податок у розмірі 19,5%. Але це не означає, що українцям доведеться відчитуватись “за кожну пару чобітків”.