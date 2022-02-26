Стало відомо, які супермаркети перестануть працювати в українських містах

У зв’язку з військовим станом та активними бойовими діями, що точаться у багатьох українських містах деякі торгові мережі прийняли рішення тимчасово припинити свою роботу. Інші ж просто змінили свій графік, обмеживши години роботи.





Мережа Auchan закрила кілька магазинів

У прес-службі компанії Auchan повідомили, що прийняли рішення змінити години роботи більшості своїх супермаркетів. Зокрема до 8:00 до 18:00 працюватимуть магазини Auchan у наступних містах:

Київ;

Житомир;

Дніпро;

Одеса;

Кривий Ріг.

Тим часом Львівський та Чернівецький Auchan працюватимуть у звичному режимі. Проте декілька своїх магазинів в Україні компанія все ж тимчасово закрила.

З 24 лютого припинили роботу Київські магазини Ашан:

Либідська;

Лівобережний;

Героїв Праці;

Pick up Point Варшавський;

Богданівська;

та Панаса Мирного.

Представники компанії зазначили, що корегуватимуть роботу своїх торгових закладів в залежності від ситуації в кожному конкретному місті. Адже перш за все адміністрація повинна дбати про безпеку своїх працівників та клієнтів.

McDonald’s припинив роботу

Ресторани швидкого харчування McDonald’s в цей нелегкий час вирішили закрити всі свої заклади, що розташовані на території України, на невизначений термін. Своє рішення у компанії обгрунтували бажанням захистити персонал від можливих ризиків.

«Наразі ми залишатимемося закритими, а наші працівники – вдома з родинами. Дужу хочемо знову працювати для вас. Проте задля безпеки нашого персоналу та клієнтів тимчасово припиняємо свою роботу в Україні», – повідомили представники мережі у Instagram.

Нагадаємо, що у четвер 24 лютого, після першої вранішньої атаки російських військ, усі школи та університети країни перевели в режим дистанційного навчання. Підприємців також закликали по можливості організувати для своїх співробітників дистанційну роботу. На робочому ж місці повинні знаходитися лише працівники, що відповідають за функціонування ключових галузей та об’єктів інфраструктури.

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