Стало відомо, які супермаркети перестануть працювати в українських містах
Змінюють години роботи або й зовсім закриваються.
У зв’язку з військовим станом та активними бойовими діями, що точаться у багатьох українських містах деякі торгові мережі прийняли рішення тимчасово припинити свою роботу. Інші ж просто змінили свій графік, обмеживши години роботи.
Мережа Auchan закрила кілька магазинів
У прес-службі компанії Auchan повідомили, що прийняли рішення змінити години роботи більшості своїх супермаркетів. Зокрема до 8:00 до 18:00 працюватимуть магазини Auchan у наступних містах:
- Київ;
- Житомир;
- Дніпро;
- Одеса;
- Кривий Ріг.
Тим часом Львівський та Чернівецький Auchan працюватимуть у звичному режимі. Проте декілька своїх магазинів в Україні компанія все ж тимчасово закрила.
З 24 лютого припинили роботу Київські магазини Ашан:
- Либідська;
- Лівобережний;
- Героїв Праці;
- Pick up Point Варшавський;
- Богданівська;
- та Панаса Мирного.
Представники компанії зазначили, що корегуватимуть роботу своїх торгових закладів в залежності від ситуації в кожному конкретному місті. Адже перш за все адміністрація повинна дбати про безпеку своїх працівників та клієнтів.
McDonald’s припинив роботу
Ресторани швидкого харчування McDonald’s в цей нелегкий час вирішили закрити всі свої заклади, що розташовані на території України, на невизначений термін. Своє рішення у компанії обгрунтували бажанням захистити персонал від можливих ризиків.
«Наразі ми залишатимемося закритими, а наші працівники – вдома з родинами. Дужу хочемо знову працювати для вас. Проте задля безпеки нашого персоналу та клієнтів тимчасово припиняємо свою роботу в Україні», – повідомили представники мережі у Instagram.
Нагадаємо, що у четвер 24 лютого, після першої вранішньої атаки російських військ, усі школи та університети країни перевели в режим дистанційного навчання. Підприємців також закликали по можливості організувати для своїх співробітників дистанційну роботу. На робочому ж місці повинні знаходитися лише працівники, що відповідають за функціонування ключових галузей та об’єктів інфраструктури.