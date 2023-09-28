Максимум 12 балів: Жолнович розповіла про систему визначення розміру пенсіїї

В Україні запровадять бальну систему для визначення пенсійних виплат, повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час ефіру Національного марафону.

Коротко про суть

Мета – подолати розрив у пенсійних виплатах для осіб з однаковим страховим стажем, які вийшли на пенсію в різний час. Оксана Жолнович пояснила: “Оновлена методика означає, що за кожен місяць, коли людина сплачувала страхові внески або працювала, порівнюватиметься її заробітна плата із середньомісячною заробітною платою за цей рік. По суті, ми прагнемо визначити реальну купівельну спроможність. Якщо людина заробляє суму, еквівалентну середній заробітній платі, вона отримає 10 балів. Якщо більше – то 11-12 балів, якщо менше – то бали будуть скориговані відповідно”.

Жолнович також зазначила, що в наступному році більшість пенсіонерів побачать підвищення пенсії завдяки новій системі індексації.

Для цього бюджет Пенсійного фонду України планується збільшити на 100 мільярдів гривень. Вона додала: “Найбільше виграють від цієї зміни ті, хто перебуває на пенсії понад три роки. Це пов’язано з тим, що протягом останніх трьох років пенсії загалом відповідали ринковій вартості.

Однак до цього часу пенсії оцінювалися за нижчими коефіцієнтами, які не відображали реальної вартості фонду. Тому для цих пенсіонерів будуть проведені перерахунки”.