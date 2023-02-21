Торкнеться практично всіх пенсіонерів: пенсійні виплати буде збільшено уже з весни

У березні в Україні буде проведена індексація пенсій. Вона торкнеться всіх пенсіонерів, що отримують виплати, розраховані за загальною формулою. Внаслідок індексації доходи більш ніж 10 млн. громадян похилого віку зростуть на 20%.

Як зазначила очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович більшість українських пенсіонерів отримає доплату в розмірі від 400 до 700 грн. Причому цього разу виплати підвищать навіть громадянам з мінімальною пенсією, хоч це і не передбачено законом про індексацію. Піти назустріч пенсіонерам-мінімальникам у Мінсоці вирішили через рекордну інфляцію, яка перетворила доходи цієї категорії населення у абсолютний мізер.

З 1 березня пенсії перерахують і кожному українцю на заслуженому відпочинку призначать індивідуальний розмір підвишки. Сума, на яку зростуть доходи стареньких буде залежати від їх «чистої» пенсії, тобто вирахуваної за формулою. Жодні надбавки за вік чи понаднормовий стаж під-час індексації враховувати не будуть.

Відомо, що в уряді розглядали варіант підвищення пенсій на частку від 20% до 24%. Та днями у Мінсоці повідомили, що за рішенням уряду виплати пенсіонерам все ж таки зростуть на 20%. Таким чином в українських пенсіонерів, що зараз отримують «мінімалку», доходи збільшаться з 2100 грн орієнтовно до 2600 грн. Тоді як розмір середньої пенсії підвищиться з 3500 грн аж до 4200 грн.

Оксана Жолнович також зазначила, що можливості провести індексацію Мінсоц завдячує перш за все українським військовим. З початку війни до збройних сил України приєдналося близько 1 млн. громадян, які отримали доволі високу заробітну плату. Саме завдяки їх внескам до Фонду соціального страхування вдалося суттєво збільшити бюджет Пенсійного фонду й зробити можливим підвищення пенсій. Натомість всі інші бюджетні виплати, як то мінімальна зарплатня чи прожитковий мінімум у 2023 році підвищувати не планують.