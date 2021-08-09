Навіть ногою за поріг не варто виходити: знаки зодіаку, яким цього тижня не пощастить

Поточний тиждень буде не надто сприятливим для чотирьох знаків зодіаку. У Левів можуть виникнути неприємності із грішми. Діви ризикнуть власною репутацією. Козерогів щосили намагатимуться спровокувати. А от Водолії можуть сильно розчаруватися у близьких та рідних людях.





Астрологи склали детальний прогноз для знаків зодіаку, які цього тижня будуть просто таки ходити по лезу ножа. Що ж чекає нещасливчиків тижня, та як вберегти себе від напророчених зірками неприємностей?

Лев

Представники цього вогняного знаку ризикують даремно витратити чималу суму грошей. Тож краще заховати свої заощадження якомога далі, та уважніше ставитися до витрат. Ні в якому разі не вкладайте кошти у сумнівні проекти й авантюри. Адже на цьому тижні існує величезна ймовірність втратити кошти, які ви тяжко заробляли не один рік.

Діва

Вам можуть запропонувати участь у новому проекті, чи бізнесі. Однак варто сто разів перевірити усі деталі починання, перш ніж погоджуватися. Можливо тут замішані нечесні мотиви, або ж незаконні оборудки. Будьте дуже обережні та не дайте обвести себе навкруг пальця.

Козеріг

Козероги можуть цього тижня стати учасниками конфліктів та провокацій. Причому ініціатором сварки найімовірніше стане жінка. Будьте толерантними та зберігайте нейтралітет, наскільки це можливо. Адже спровокувати Козерога у силу його темпераментності надзвичайно просто.

Водолій

Уродженцям знаку дуже складно спілкуватися із зовнішнім світом. Оточуючі вас найчастіше розчаровують, тож ви намагаєтеся втекти від усіх та зануритися у мрії про ідеальне сьогодення. Однак на цьому тижні вам варто вийти зі своєї раковини. Астрологи радять налагодити контакт із людьми, та лише за тієї умови, що ви не будете їм занадто довірятися. Зробивши ставку на чесність та відданість сторонньої людини, можна ще більше зневіритися в людях.