Денис Шмигаль розповів на скільки вистачить газу взимку

Україна буде забезпечена енергоресурсами у осінньо-зимовий період. Таку впевненість висловив прем’єр-міністр республіки Денис Шмигаль . Про це він повідомив у своєму Telegram -каналі.





За його словами, український уряд «готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону». “На сьогодні в газових сховищах України закачано понад 13,2 мільярда кубів газу, маємо 2,2 мільйона тонн вугілля на складах”, – уточнив прем’єр.

Шмигаль також додав, що владою країни було закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів та близько 100 електростанцій.

Раніше стало відомо , що президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2022 рік». Зокрема, документ передбачає виділення 12,7 мільярда гривень (близько 337 мільйонів доларів) на закупівлю газу за рахунок зовнішніх запозичень.