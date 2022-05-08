В Україні впали ціни на вживані авто: які моделі подешевшали найбільше

В Україні суттєво зменшилися ціни на деякі вживані автомобілі. Мова йде переважно про легковики, випущені з 2009 до 2014 року. Однак вигідно можна придбати й окремі моделі з іншої «вікової категорії».





Серед автомобілів 2009-2014 років виробництва рекордно впав у ціні Hyundai Sonata – майже на 900 дол. Цього відомого корейця станом на сьогодні можна придбати за 9,4 тис. дол. Тоді як на початку року його ціна була не меншою за 10,3 тис. дол.

Набагато дешевше зараз обійдеться й популярний в Україні Renault Megane – мінус 700 дол від ціни на січень 2022-го року. За б/в модель у хорошому стані попросять не більше ніж 8,3 тис. дол.

Вигідною покупкою стане й легковик німецького виробника Volkswagen. На моделі Jetta і Passat 2009-2014 року випуску ціни впали на 600 дол та 500 дол. відповідно. В результаті вартість вживаного VW Jetta на сьогодні становить близько 9,4 тис. дол, а VW Passat – 11,1 тис. дол.

Улюблена багатьма українцями модель чеської марки Skoda Octavia з початку поточного року встигла здешевшати майже на 400 дол. Машина, що зійшла з конвеєра між 2009 та 2014 роками, вартує зараз 9,8 тис. дол.

В той самий час бувші у вжитку легковики 2000-2008 років випуску переважно додали в ціні. Вигідно придбати зараз можна лише Renault Megane та Daewoo Lanos, які з початку поточного року здешевшли на 500 дол та 200 дол відповідно. Натомість серед моделей 2015-2021 років випуску експерти радять придивитися до Ford Focus, адже його ціна на вторинному ринку впала більш ніж на 300 дол.

Варто зазначити, що головною причиною здешевшання деяких автомобілів є «нульове розмитнення», яке діє в Україні вже понад місяць. Однак бажаючим придбати вживану автівку за вигідної ціною варто поспішити. До голосування в Раді вже готують законопроект, який скасує пільгове розмитнення. Тож ціни на б/в автомобілі незабаром можуть підскочити.