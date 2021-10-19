Кибер-мошенники изобрели новую схему обмана на ОЛХ

Мошенники придумали новую схему для того, чтобы уводить средства у людей, которые пользуются ОЛХ. Самый популярный маркетплейс сегодня привлекает тысячи аферистов. Чтобы не попасть в ловушку, надо быть очень осторожным. Так, например, в новой схеме обманщики создают сайт с фальшивыми данными и просят заполнить «клиента» форму, перейдя по ссылке.





Когда человек вводит свои данные, и активирует их, со счета карточки мгновенно исчезают деньги, а мошенники блокируют жертву. Вернуть средства обратно невозможно. Даже нет времени заблокировать карточку. Все проходит за считанные минуты.

Поэтому, если видите в поле: “ввести данные карты и СVV код” (три цифры на обороте), то знайте, скорее всего вас хотят обмануть. Как правило, если жертва уже на крючке, она не может войти в мобильное приложение своего банка. За это время аферисты могут увеличить кредитный лимит и вывести все средства. Деньги снимают в несколько заходов: сначала это незначительная сумма 100 гривен, потом 500, потом тысяча …

Даже если написать заявление в киберполицию, там просто не отследят, куда пропали средства. В таком случае пострадавшая сторона даже судится с банком, но в реальности процент выигрышных дел слишком низкий. Поэтому в 95% случаев жертве нужно еще и долг банку оплатить.

Администрация ОЛХ призывает не пользоваться сомнительными ссылками. Следите за рейтингом доверия продавцов. Проверить контактный номер «горе-продавца» можно через мобильные приложения. Еще по схеме воры работают ночью. Чаще всего жертва обмана уже спит и не слышит сообщений на телефон. Утром же проснувшись видит масштаб беды.

Сейчас, даже ссылки подделывают под ОЛХ. Например просят оплатить покупку через сайт или доставку. После «оплаты» воры имеют всю необходимую информацию и за считанные минуты опустошают счет.