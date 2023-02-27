В Німеччині запроваджують субсидії до 2000 євро: хто може отримати

Війна в Україні та пов’язані з нею санкції на російські енергоносії спричинили значне підвищення цін на альтернативні види пального у низці країни Європи. Зокрема в Німеччині, де близько чверті домогосподарств (23,5%) досі опалюються мазутом, а ще 3,7% – деревними гранулами та дровами.

Місцеві мешканці, серед яких чимало й українських біженців, опинилися у вкрай складному матеріальному становищі, тож уряд Німеччини запровадив субсидійну програму. Проте отримати субсидію, як виявилося, не так вже й легко.

Хто має право на субсидію у Німеччині?

На отримання субсидії може розраховувати кожен, хто опалює своє помешкання дровами, деревними гранулами, вуглем, палетами, зрідженим газом чи мазутом. Виплачувати фінансову допомогу на закупівлю пального буде Фонд допомоги споживачам у складних ситуаціях. Цю організацію створив уряд Німеччини у грудні 2022 року, щоб підтримати місцевих мешканців, що не мають централізованого опалення.

Яка сума субсидії?

Отримати в якості субсидії можна від 100 до 2000 евро. Сума допомоги обчислюється за спеціальною формулою:

0,8 х (сума рахунку за пальне – 2 х ціна х кількість одиниць опалювальних матеріалів).

Тобто субсидія повинна покривати 80% додаткових витрат понад подвійну ціну пального. Така субсидія може бути виплачена по рахунках, отриманих споживачами з 1 січня до 1 грудня 2022 року.

Які умови отримання субсидії?

Виплата субсидій відбувається не на федеральному рівні, а на рівні земель. Тобто бажаючі отримати фінансову допомогу повинні подавати свої заявки до місцевих органів влади. До заявки потрібно долучити рахунок за пальне, підтвердивши його письмовою заявою під присягою.

Однак коли і куди саме нести заяву споживачам, що використовують альтернативні види пального, наразі не повідомили. Уряд ФРН досі не пропрацював процедуру виплати субсидій та не дав вказівок органам управління федеральними землями щодо прийому заяв. Тож субсидійна програма поки що існує лише на папері і наразі складно сказати, коли німці та українці, що проживають у Німеччині, зможуть отримати обіцяну фінансову допомогу.