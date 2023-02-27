В Германии вводят субсидии до 2000 евро: кто может получить

Война в Украине и связанные с ней санкции на российские энергоносители повлекли за собой значительное повышение цен на альтернативные виды горючего в ряде стран Европы. В частности, в Германии, где около четверти домохозяйств (23,5%) до сих пор отапливаются мазутом, а еще 3,7% – древесными гранулами и дровами.

Местные жители, среди которых немало и украинских беженцев, оказались в крайне сложном материальном положении, поэтому правительство Германии ввело субсидийную программу. Однако получить субсидию, как оказалось, не так уж легко.

Кто имеет право на субсидию в Германии?

На получение субсидии может рассчитывать каждый, кто отапливает свое жилье дровами, древесными гранулами, углем, паллетами, сжиженным газом или мазутом. Выплачивать финансовую помощь на закупку горючего будет Фонд помощи потребителям в сложных ситуациях. Эту организацию создало правительство Германии в декабре 2022 года, чтобы поддержать местных жителей, не имеющих централизованного отопления.

Какая сумма субсидии?

Получить в качестве субсидии можно от 100 до 2000 евро. Сумма пособия исчисляется по специальной формуле:

0,8 х (сумма счета за горючее – 2 х цена х количество единиц отопительных материалов).

То есть субсидия должна покрывать 80% дополнительных затрат сверх двойной цены горючего. Такая субсидия может быть выплачена по счетам, полученным потребителями с 1 января по 1 декабря 2022 года.

Какие условия получения субсидии?

Выплата субсидий производится не на федеральном уровне, а на уровне земель. То есть желающие получить финансовую помощь должны подавать свои заявки в местные органы власти. К заявке нужно приложить счет за горючее, подтвердив его письменным заявлением под присягой.

Однако когда и куда именно нести заявление потребителям, использующим альтернативные виды горючего, пока не сообщили. Правительство ФРГ до сих пор не проработало процедуру выплаты субсидий и не дало указаний органам управления федеральными землями касательно приема заявлений. Поэтому субсидийная программа пока существует только на бумаге и сложно сказать, когда немцы и украинцы, проживающие в Германии, смогут получить обещанную финансовую помощь.