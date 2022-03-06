Российские селебрити покидают страну: кто уже уехал

Значительная часть звезд российского шоу-биза отрицательно оценила развязанную своим государством войну против Украины. Некоторые знаменитости, поняв, что «пахло жареным», поспешно покинули родину и уехали за границу.





Среди таких сообразительных селебритов в частности оказались примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин. Звездная пара вместе с детьми Гарри и Лизой поспешно покинули страну еще 28 февраля, то есть на 5 день войны России с Украиной. Об этом стало известно из сообщения очевидца, видевшего известную семью в Московском аэропорту Внуково-3.

По предположениям российских СМИ, Пугачева сейчас находится на латвийском курорте Юрмала. Там у певицы есть роскошный дом, а еще проживает ее близкая подруга Лайма Вайкуле.

Известно, что перед своим отъездом Максим Галкин подверг резкой критике военное вторжение РФ в Украину. После чего известного комика обвинили в измене родины, отменили запланированное выступление в Архангельске и запретили показывать по телевидению.

Среди других звезд, покинувших Россию из-за начавшейся войны, оказались актриса Рената Литвинова, певица Земфира и ведущая Ксения Собчак. Согласно информации, обсуждаемой в российских светских хрониках, Земфира и Литвинова 4 марта вылетели в Париж. Звезды, давно связываемые крепкой дружбой, оставили на своих страницах в инстаграм недвусмысленные посты, в которых призывали к миру.

Что касается телеведущей и блоггерши Ксении Собчак, то она пока утверждает, будто полетела отдохнуть с сыном на Турецкий курорт. Хотя накануне не раз негативно комментировала военную агрессию РФ. А согласно новым правилам за распространение информации о войне в Украине россиян будут сажать в тюрьму на 15 лет. Так что, возможно, звезда просто спасалась от наказания за свободу слова, которую не первый год пропагандирует в тоталитарной России.

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