«Дія» зламалась: користувачі почали отримувати дивне повідомлення

Користувачі додатку «Дія» все частіше стикаються з однією і тією ж самою проблемою під час спроби скористатися держпослугами. Програма просто не запускається на їхніх смартфонах та показує дивне повідомлення. У чому ж причина збою в роботі «Дія» та що робити, якщо з вами трапилася така неприємність?





За словами користувачів, під час запуску додатку у них з’являється повідомлення із проханням встановити його офіційну версію. Фактично «Дія» звинувачує українців у використанні підробного софту. Та це зовсім не так.

Ключем до розгадки є одна спільна риса всіх громадян, що стикнулися із проблемою. Усі вони змінили смартфон та завантажили додаток на новий пристрій із резервної копії. Після видалення такої програми та її повторного встановлення з офіційного джерела, наприклад маркету Google Play, «Дія» знову починала працювати.

Як пояснив керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Баник, джерело завантаження програми перевіряється при кожному запуску «Дія». Така перевірка є одним із факторів захисту додатку. Адже «Дія» містить особисті дані громадян, які потрібно захистити від шахраїв та хакерів.

Тож якщо користувач завантажив додаток «Дія» з архівного файлу apk, а не з офіційного маркету, він просто не запуститься. Натомість видасть повідомлення з рекомендацією встановити офіційну версію програми.

Зауважимо, що така ж сама проблема може виникнути у користувачів, які «скинули» свій смартфон до заводських налаштувань. Адже в цьому випадку відновлення програм також відбувається з резервної копії, а не з Google Play чи App Store.

Експерт з Мінцифри також нагадав українцям, що після встановлення додатку «Дія» необхідно відновити Дія.Підпис і Covid-сертифікат, згенерувавши їх повторно. Оскільки ключ та сертифікати містяться саме у пам’яті пристрою.