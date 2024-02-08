В Україні дозволили продаж рублів: російських і білоруських

Національний банк України (НБУ) оголосив про тимчасовий захід, що діятиме до 31 грудня 2024 року, який дозволяє продавати або обмінювати російські та білоруські рублі з банківських рахунків. Це рішення відповідає Закону № 3498 і дозволяє клієнтам банків безготівково продавати (обмінювати) свої активи в російських/білоруських рублях за певних умов, викладених у пункті 18 розділу VII Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Затверджені умови для цих операцій включають

Конвертація (обмін) російських/білоруських рублів на іншу валюту може бути ініційована банками-нерезидентами, за винятком банків з Росії та Білорусі та тих, що перебувають під санкціями, у яких відкриті кореспондентські рахунки в російських/білоруських рублях.

Кожен клієнт банку може подати заявку на продаж (обмін) російських та білоруських рублів один раз за кожним видом валюти.

Оновлення політики було закріплено постановою Правління НБУ № 17 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18” від 5 лютого 2024 року, яка набуває чинності з 7 лютого 2024 року.

Станом на останній звітний період у листопаді 2023 року НБУ розкрив інформацію про те, що загальний обсяг авуарів у російських рублях становив 1,74 млрд грн для юридичних осіб та 141 млн грн для фізичних осіб.