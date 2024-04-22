Українських домогосподарок закликали висипати сіль у злив раковини

Позбутися засмічення в раковині вдасться, висипавши сіль у злив. До використання такого методу українських домогосподарок закликали експерти з клініку.

Фахівці порадили перед проведенням процедури повністю видалити воду з раковини, щоб вона не завадила проникненню засобу, після чого змішати сіль і соду, узяті в рівних пропорціях, і відправити в слив. Потім вони рекомендували взяти склянку гарячої води і відправити слідом за очищувальним засобом, а ще приблизно через годину влити туди чайник окропу.

Експерти запевнили, що здебільшого цей спосіб допомагає ефективно розчинити бруд і жир і за рахунок цього вирішити проблему засмічення. Вони також зазначили, що час від часу можна засипати в злив соду як профілактику.

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