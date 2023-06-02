АТБ анонсував зміни: супермаркет опустив ціни на головні продукти

Торгова мережа “АТБ” суттєво знизила ціни на різні продукти харчування. Цінники були оновлені на такі продукти, як м’ясо, риба, ковбасні вироби тощо, причому на деякі з них ціни знизилися на 40%.

Під час тижневої акції “Економ” покупці можуть скористатися знижками щонайменше на 15% від початкової ціни, які діятимуть ще п’ять днів.

Оновлені ціни на м’ясо:

Охолоджені курячі стегенця бройлера “Чебатурочка” тепер можна придбати зі знижкою 15% за 93,99 грн.

Курячі охолоджені стегенця “Епікур “2 аналогічно знижено до 118,99 грн.

Оновлені ціни на рибу:

Філе оселедця Norven в олії 250 гр можна придбати зі знижкою 18% за 61 грн.

“Своя лінія” Форель слабосолона філе-шматок на шкірі 180 гр коштує 178,90 грн, що відображає знижку 15%.

Оновлені ціни на ковбасні вироби

“М’ясна лавка / Твоя лінія” “Губернаторська” тепер на 40% дешевше – 259 грн/кг. Також зі знижкою 40% продається варена ковбаса “М’ясна лавка” К “Пюре” за ціною 58,50 грн/500 гр. Ковбаса “Добровська тирольська” тепер на 13% дешевша – 364,50 грн/кг. Тернопільську ковбасу “М’ясна лавка / Твоя лінія” можна придбати за 338,30 грн/кг, що на 20% дешевше. Шинка куряча ТМ “Твоя Лінія” тепер коштує 81,50 грн/500 гр після знижки 20%.

Оновлені ціни на сири

Сир твердий Звенигородський Сметанка 50% 160г тепер можна придбати зі знижкою 18% за 57,60 грн. Плавлений сир “Пирятинський король сиру” 50% тепер на 16% дешевший – 49,70 грн/160 гр. Напівтверді пластинки “Рики Едам” та сир “Маасдам” 45% тепер можна придбати зі знижкою 30% за ціною 47,50 грн за 135 гр. М’який сир “Фелата” 45% тепер на 18% дешевший – 50,40 грн/230 гр.

Оновлені ціни на каву

Розчинна сублімована кава Black Card Gold 120 гр тепер доступна за 115 грн, зі знижкою 22%.

Оновлені ціни на морозиво

Морозиво “Три Ведмеді” Монако Десертне Тірамісу та Монако Десертне 500 г тепер на 40% дешевше – 94,90 грн.