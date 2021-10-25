Спрос на валюту растет: каким будет курс в понедельник 25 октября

С понедельника 25 октября спрос на валюту вырастет – люди бросятся скупать ее. Это станет причиной дисбаланса, который сыграет на руку доллару и спровоцирует его рост.





Нацбанк установил официальный курс на понедельник на уровне 26,29 грн. за доллар. Евро вырастет на 8 копеек и составит 30,57 грн. за евро.

Стало известно, чего ждать от доллара в начале недели

Торги в субботу 23 октября были малоактивными. За день на терминале Bloomberg прошло всего несколько сделок. Их общая сумма составила 5,5 млн. долларов. Об этом сообщила директора отдела казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

При таких объемах судить о тенденциях сложно. В целом ожидалась минимальная активность в связи с условиями ТОМ.

В текущий момент на рынке предложение на валюту превышает спрос. Даже несмотря на темпы сокращения портфеля ОВГЗ нерезидентов. За прошлую неделю он уменьшился на 1 млрд.

Отчасти это связано с тем, что в четверг погасили ранее размещенный выпуск бумаг в долларах США. В ходе процедуры иностранные инвесторы выплатили около 700 млн. грн.

В последнюю неделю октября на гривну будут давить два ключевые фактора. Первый – предстоящая выплата Минфина инвесторам за погашение старых ОВГЗ и выплаты процентов. А это около 13 млрд. грн. Часть средств попадет на валютный рынок и повысит спрос на доллар. Второй – выплата Госказначейством 10 млрд. грн. НДС-возмещения. Что сократит спрос на продажу валютной выручки и повысит спрос на валюту.

Это станет причиной дисбаланса в пользу спроса на иностранные валюты и спровоцирует временный рост котировок.