Щастя не омине: астрологи назвали три найуспішніші знаки 2023 року

Зустрічати Новий рік значно приємніше знаючи, що він стане щасливим та успішним. Експерти зі східної астрології розповіли для кого 2023 рік буде найбільш вдалим. Вони назвали знаки китайського горскопу представники яких у рік Чорного Кролика відчують себе хазяями власної долі та здійснять усі свої мрії.

Щасливі знаки 2023 року за китайським гороскопом

Астрологи переконані, трійкою найуспішніших знаків, яким шалено щаститиме в 2023 році, стануть Коза, Свиня та Собака. До представників цих знаків Чорний Кролик буде найбільш лояльним.

Народжених в рік Кози, Свині та Собаки в 2023-му чекає успіх у професійній сфері. Вони зуміють піднятися на кілька сходинок вище по кар’єрних сходах. А дехто з уродженців названих знаків зуміє навіть відкрити власну справу. Успіхи в роботі принесуть цим щасливчикам неабиякі доходи та дозволять замислитися про придбання нового житла, автомобіля чи подорож до далекої райської країни

Непогано у 2023 році складеться й доля зодіакальних Пацюків. Особливо лагідним Кролик буде до тих уродженців знаку, які наважаться запустити власний стартап або створити родину. За сміливість та рішучість Пацюки будуть винагороджені успіхом.

Складнішим стане майбутній рік для Півнів. Щоб отримати бодай клапоть щастя, їм доведеться працювати не покладаючи рук.

Щасливі символи року Чорного Кролика

Астрологи також назвали низку символів які будуть приносити удачу у 2023 році.

Щасливі цифри: 5,7, 9 та всі числа, що їх містять.

Щасливі дати: 15, 27 та 30 числа кожного місяця за китайським місячним календарем.

Щасливі місяці: березень.

Щасливі кольори: зелений, синій, чорний та жовтий.

Щоб пощастило у якійсь конкретній справі варто обрати для її здійснення вдалий день за китайським календарем та одягнутися в один з чотирьох улюблених кольорів Чорного Кролика.