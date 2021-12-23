У кого все буде лише гірше, а кому придивитись до здоров’я: гороскоп на четвер, 23 грудня

Цей день складний за своєю загальною енергетикою, оскільки він перебуває під тиском 19-ї місячної доби. Її символи — сітка та павук. Сьогодні важливо побачити, що тягне вас на дно, і не дозволяти навколишнім маніпулювати та керувати.





Гороскоп на 23 грудня для Овнів

Навіть якщо ви впевнені у своїй правоті, промовчите, щоб не стати ініціатором конфлікту.

Гороскоп на 23 грудня для Тельців

Ви можете раптом захопитися якимось хобі або людиною, але це ненадовго.

Гороскоп на 23 грудня для Близнюків

Займіться своєю зовнішністю – вам всі процедури будуть подвійно корисні.

Гороскоп на 23 грудня для Раків

Навколишні можуть не оцінити ваше чудове почуття гумору – хтось може образитися.

Гороскоп на 23 грудня для Левів

Місяць знаходиться у вашому знаку і заступається не тільки вам, а й тим, хто поруч із вами.

Гороскоп на 23 грудня для Дів

Цей день варто присвятити здоров’ю, особливо водним процедурам – відвідайте спа-центр або баню.

Гороскоп на 23 грудня для Терезів

По можливості вирушайте в соціум, але від романтичних знайомств краще відмовтеся.

Гороскоп на 23 грудня для Скорпіонів

Цього дня чим ви більше докладаєте зусиль та старань, тим гірше стає.

Гороскоп на 23 грудня для Стрільців

Вас сьогодні чекає багато суєти, але ви чудово впораєтеся з усім, що відбувається.

Гороскоп на 23 грудня для Козерогів

Будьте відкриті до спілкування, і оточуючі зможуть дати вам хорошу пораду або допомогти.

Гороскоп на 23 грудня для Водоліїв

Записуйте всі цікаві ідеї, які спадуть на думку, але не поспішайте втілювати їх у життя.

Гороскоп на 23 грудня для Риб

Не сидіть сьогодні вдома, а організуйте зустріч із друзями на нейтральній території.