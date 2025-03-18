Павел Глоба назвал знаки Зодиака, на которых не действует гипноз и внушение

Среди нас много таких людей, которые поддаются внушению. Но есть и такие, на которых не действуют никакие манипуляции.

Эти люди совершенно не восприимчивы ни к чему. Известный астролог Павел Глоба уверен, что они принадлежат к 6 знакам Зодиака.

Овен

Овны совершенно не поддаются на внушение. К тому же они вспыльчивы и часто мстят обидчикам.

Овны обязательно отплатят тем, кто пытался ими манипулировать.

Эти люди сразу же начинают защищать себя от внешнего воздействия, как только с ним столкнутся.

Ими невозможно управлять.

Скорпион

На Скорпионов совершенно не действуют никакие методики гипноза и внушения.

Они невероятно сильны и уверены в себе. К тому же они сами способны контролировать окружающих.

Скорпионы насколько непробиваемы, что никто не может с ними справиться. Они легко вычисляют манипуляторов в своем окружении.

Дева

Девы всегда настороженно относятся к окружающим. Они не дают никому воздействовать на себя.

Эти люди всегда рациональны и предприимчивы.

У Дев прекрасно развит интеллект. Они стараются анализировать всю поступающую информцию.

Никакие слова не смогут сбить их толку.

Козерог

На Козерогов не действует гипноз и внушение. Это очень серьезные и скрытные люди.

Они закрывают свой внутренний мир от внешнего. Они стараются держаться на расстоянии от окружающих.

Им неинтересны разговоры с незнакомыми людьми.

Замкнутость спасает их от общения с неприятными людьми.

Стрелец

Стрельцы совершенно ничего не боятся.

Все попытки завладеть их сознанием заканчиваются провалом. Стрельцы обладают прекрасной интуицией.

Они легко распознают лжецов.

Они не дают никому навязать себе что-то. Стрельцы очень восприимчивы к происходящему.

К тому же они всегда удачливы.

Лев

Львы ответственны и сильны. Они не теряют контроля над своим сознанием.

Львы не позволяют нечестным людям пользоваться ими. Они стараются действовать рационально.

Они сами способны манипулировать окружающими.