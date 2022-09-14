Українцям пришвидшили доступ до мобільного зв’язку та інтернету: що змінив новий закон

Українським мобільним операторам та провайдерам спростили процедуру розвитку й відновлення електронних комінукаційних мереж. Новий закон, який вже підписав перезидент України Водлодимир Зеленський, дозволить компаніям уникнути більшості бюрократичних процедур. Завдяки цьому населенню деокупованих територій незабаром знову будуть доступні всі блага цивілізації, зокрема мобільний зв’язок та швидкісний інтернет.





Як зазначили в комітеті Ради з питань цифрової трансформації, закон №2530-IX покликаний забезпечити умови для відновлення з’язку під час воєнного стану та подальшого розвитку системи електрокомунікацій у післявоєнний час.

Документ передбачає такі зміни:

зменшує обмеження щодо кількості та площі земельних ділянок, на яких дозволено розміщувати електрокомунікаційні споруди і різноманітні технічні засоби;

спрощує процес створення умов для отримання доступу до всіх необхідних замовнику об’єктів інфраструктури та споруд;

дозволяє рід час воєнного стану та протягом року після його відміни здійснювати доступ до обраних замовником об’єктів інфраструктури чи споруд без отримання додаткових дозволів і розробки проектної документації;

визначає конкретні умови розірвання договору доступу до електрокомунікаційних об’єктів або будівель, якщо вони будуть повністю зруйновані внаслідок бойових дій.

У Мінцифри наголосили, що згідно з новим законом розгортання електронних комунікаційних мереж можна починати навіть без попереднього оформлення проектної документації та технічних умов. Це значно прискорить процес відновлення зв’язку на деокупованих територіях. Адже провайдери та стільникові компанії зможуть зекономити більше місяця часу, який раніше витрачали на численні бюрократичні процедури.

Також документ дозволяє розгортання мобільних мереж на землях лісгоспів та уздовж автомобільних доріг без отримання згоди від уряду. Це також допоможе чимшвидше повернути жителям прифронтових регіонів мобільний зв’язок та інтернет.

За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, нові умови роботи операторів та провайдерів дозволять їм без вагань приступати до роботи замість того, щоб проходити нескінченні бюрократичні квести. Завдяки внесеним у законодавство змінам мешканці деокупованих регіонів у лічені місяці чи навіть тижні знову будуть на зв’язку.