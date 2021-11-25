Польша не нужна: кому в Украине платят больше 1000 евро без образования

Перенасыщение украинского рынка труда специалистами с высшим образованием и массовый отток населения за границу создали в стране настоящий дефицит представителей рабочих профессий. Именно граждане без высшего образования, занимающиеся разными видами физического труда, сейчас могут рассчитывать на самые высокие зарплаты. А настоящие профессионалы своего дела зарабатывают более 30 тыс. грн в месяц.





Согласно данным кадрового портала OLX.Работа, наиболее востребованными в Украине представителями рабочих профессий являются фасадщики, каменщики, штукатуры и плиточники. Доходы у таких специалистов на зависть каждому:

фасадщик – в среднем 33 тыс. грн в месяц;

каменщик, штукатур – около 30 тыс. грн;

плиточник – 27,5 тыс. грн.

Главной причиной возросшей ценности работников отрасли строительства является их катастрофическая нехватка. Большинство таких специалистов уже давно выбрали заработки в Польше, где рабочие професии всегда были в цене. Но сейчас, когда зарплата для строителей и ремонтников в Украине пошла вверх, а новостройки вырастают «как грибы после дождя», стоит ли украинцам и дальше ехать в соседние страны в поисках лучшей судьбы.

Отметим, что высокую заработную плату среди специалистов без образования сейчас получают не только представители профессий в области ремонта и строительства. Хорошие водители, а особенно дальнобойщики, могут зарабатывать до 60 тыс. грн в месяц, то есть почти 2 тыс. евро. Такая зарплата даже по европейским меркам вполне приличная.

Напомним, что средняя заработная плата в Украине составляет 16 тыс. грн, то есть около 500 евро. Однако в зависимости от региона доходы украинцев могут существенно отличаться. В крупных городах с несколькомиллионным населением, как например Киев, Днепр или Одесса, средняя зарплата составляет до 20 тыс. грн. В регионах с более низким уровнем экономического развития и меньшим количеством жителей средний доход не превышает 10 тыс. грн.