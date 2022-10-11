Из «Дия» исчезла популярная услуга: украинцам рассказали, сколько еще придется терпеть неудобства

Из государственного приложения «Дия» вдруг исчезла одна из самых популярных услуг. Речь идет о сервисе, с помощью которого украинцы оформляли справки о статусе ВПЛ (внутренне перемещенное лицо) и делали запросы на государственные выплаты для переселенцев. С чем связан сбой в приложении «Дия» и когда работа востребованной услуги будет возобновлена.

Как отметили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины, услугу отключили временно и сейчас как раз работают над ее усовершенствованием. Как только технические работы будут завершены, украинцы снова смогут оформить статус ВПЛ и полагающиеся им выплаты в приложении «Дия», без необходимости обращаться в соответствующие государственные учреждения.

В Минцифре также сообщили, что после обновления сервиса получение статуса ВПЛ и назначение денежной помощи будет занимать всего несколько дней. Тогда как раньше ответы на свои запросы украинцы могли ждать даже по несколько недель.

Пока в «Дия» услуга получения статуса переселенца не работает, граждане могут получить ее в режиме офлайн. Возобновить работу сервиса в государственном приложении Минцифры обещает уже к концу недели.

Что же касается переселенцев, уже оформивших справку простатус ВПЛ, она по-прежнему будет отображаться среди документов в соответствующей вкладке приложения «Дия». Справки, полученные лично в Центрах предоставления административных услуг по всей Украине, также будут автоматически подтягиваться в приложение из государственных реестров.

Напомним, что в Украине с 1 октября изменили сумму компенсации за размещение на своей жилой площади внутри перемещенных лиц. На состоявшемся 30 сентября заседании Кабинета министров суточные выплаты за одного человека увеличили более чем вдвое – до 30 грн. Раньше компенсация составляла всего 14,7 грн за одного переселенца. Повышенная сумма компенсации всем участникам программы «Прихисток» будет выплачиваться на протяжении шести месяцев – до 1 апреля 2023 года.