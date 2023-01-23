Для трех знаков зодиака наступит «звездное время»: с 24 по 30 января им будет везти во всем

Текущая неделя станет настоящим «звездным часом» для представителей трех зодиакальных знаков. Речь идет о Близнецах, Раках и Водолеях. С 24 по 30 января они смогут достичь значительных успехов на работе и получить неожиданный доход. Повезет представителям этих знаков и на личном фронте. Их ждут яркие чувства и полная гармония в отношениях.

Близнецы

Близнецам астрологи обещают настоящий прорыв в карьере. Им советуют не бояться претворять в жизнь даже самые смелые свои идеи. На этой неделе звезды на стороне Близнецов, так что нет ни одного шанса на провал.

Особенно плодотворным для Близнецов станет 29 января – день, когда Марс встретится с Солнцем. Они ощутят прилив сил, энергии и невероятной уверенности в себе. Это уникальная возможность сделать решительный шаг в карьере, который значительно повысит доход уроженцев знака.

Рак

Движение Урана через 3-й дом общения создаст вокруг Раков ауру успеха. Они вдруг станут центром внимания как на работе, так и в компании друзей. Благодаря этому уроженцы знака получат шанс подняться на новую карьерную ступеньку, о чем уже давно тайком мечтали.

Повлияет на жизнь Раков и Солнце, которое на этой неделе окажется в знаке Водолея. Оно поможет представителям знака улучшить отношения с любимым человеком и принять важное для них решение. Некоторых Раков на этой неделе ждет предложение о браке, или они сами сделают такое предложение своей второй половинке.

Водолей

Водолеи наконец поймут и примут свою уникальность. Это поможет им проявить свои скрытые таланты на работе и даже заслужить повышение.

Особо удачным для Водолеев станет 26 января. В этот день они получат неожиданную прибыль. Это может быть премия на работе, подарок от близких или наследство от дальнего родственника. В любом случае уроженцы знака будут приятно удивлены и с удовольствием потратят полученные деньги.