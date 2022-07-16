Украинцам станет проще получить субсидию, но увеличивать ее размер в Минсоцполитики не планируют

В Министерстве социальной политики Украины сообщили, что при необходимости готовы максимально упростить условия для получения субсидии. Однако пересматривать, увеличивать ли размер пособия на уплату коммуналки в ведомстве пока не планируют. Об этом рассказала глава Минсоца Марина Лазебная.





В частности министр отметила, что сейчас ведомство полностью финансирует субсидийную программу, не сокращая ее и не устанавливая для украинцев каких-либо ограничений по получению помощи. Субсидию и в дальнейшем сможет получить каждый, кто в ней нуждается.

Однако Лазебная подчеркнула, что о пересмотре размера субсидий, то есть их увеличения пока не планируется. Похоже, в ведомстве уже почувствовали, что количество нуждающихся в субсидии граждан с началом войны существенно возросло. Да и неудивительно, ведь многие украинцы из-за военных действий остались без работы и каких-либо средств к существованию. Поэтому в Минсоци делают ставку на количество получающих помощь, а не на ее объем.

Марина Лазебная отметила, что видеть потребности людей и удовлетворять их – это главная миссия Минсоцполитики. Так что если определенные критерии будут мешать украинцам получить субсидию, их будут устранять. Благодаря такому подходу все украинцы, имеющие проблемы с оплатой коммуналки и нуждающиеся в поддержке государства, смогут ее получить. И хотя увеличивать выплаты в ближайшее время не планируют, в министерстве пообещали, что сокращение суммы помощи украинцам бояться не стоит.

Напомним, что Министерство финансов Украины недавно предоставило информацию о средствах, направленных на выплату социальной помощи. Согласно данным ведомства, в период с января по май 2022 года Минсоц получил 370 млрд. грн, из которых 137 млрд. грн были выделены из госбюджета. Часть этих средств была израсходована на поддержку переселенцев и лиц, пострадавших в результате военных действий в стране.