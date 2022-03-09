В Україні прояснилась ситуація зі штрафами за несвоєчасну сплату компослуг

Кабінет міністрів України прийняв рішення не карати громадян за комунальні борги під час воєнного стану. Українцям не будуть нараховувати ані штрафів, ані пені за несплачені послуги ЖКГ. На час війни уряд також заборонив вимикати споживачам воду, газ, електроенергію чи інші послуги за несплату.





Про таке рішення Кабміну днями повідомив очільник Мінрегіону Олексій Чернишов на офіційному урядовому YouTube-каналі. Він зазначив, що потрібно позбавити людей додаткового фінансового навантаження, пов’язаного з оплатою компослуг. У такі складні для країни часи українці перш за все повинні подбати про своє життя та здоров’я, а не хвилюватися, що їм нарахують пеню чи, наприклад, відімкнуть опалення.

Міністр пояснив: навіть якщо платити за комуналку громадянин зараз не може, або сплачує по рахунках лише частково, він буде й надалі безперебійно отримувати всі послуги. Такий крок державної влади є спробою захистити своїх громадян в умовах військового часу та не завдавати їм зайвих клопотів.

В той самий час Олексій Чернишов натякнув, що постанова Кабміну не забороняє українцям платити за послуги ЖКГ, якщо у них є така можливість. Адже комунальні служби зараз працюють на межі своїх можливостей, намагаючись забезпечити населення всім необхідним навіть в умовах війни.

Працівники комунальних підприємств щодня ризикують життям, щоб в оселях українців було світло, газ і вода. Тож якщо споживачі можуть собі дозволити хоча б частково оплатити комуналку, варто це зробити. Тим більше, що деякі підприємства, що відповідають за комунальну інфраструктуру, вже відчувають серйозну нестачу коштів для того, щоб продовжувати свою роботу.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів окупантів в Україні вже постраждала велика кількість об’єктів комунальної інфраструктури. Внаслідок цього мешканцям Харківщини, Київщини та інший «гарячих» регіонів доводиться обходитися без опалення, а подекуди й без інших важливих компослуг.

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