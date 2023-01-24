Деяким українцям після війни почнуть платити другу пенсію: кого торкнеться нововведення

Деяким українцям після війни можуть суттєво підвищити пенсії. Зараз у Мінсоці саме розмірковують над тим, як втілити цей задум.

Про амбітні плани відомства розповіла заступниця міністерки соціальної політики України Дарія Марчак. В ефірі телемарафону «Єдині новини» вона зазначила, що накопичувальна пенсійна система буде запроваджена в Україні вже після скасування військового стану. Саме це нововведення дозволить українським пенсіонерам у майбутньому отримувати набагато вищі виплати.

Суть нової системи полягатиме в тому, що українці будуть сплачувати з кожної своєї зарплатні внесок на особистий пенсійний рахунок. Власне з накопиченої на цьому рахунку суми вони пізніше й будуть отримувати пенсію. Причому ці виплати стануть свого роду другою пенсією, адже на рахунки пенсіонерів все ще надходитимуть кошти від Фонду соціального страхування.

У Мінсоці також зазначили, що накопичувальна пенсія буде фактично у 1,5 рази більшою за пенсію від соцстраху, яку українці отримують зараз. Вона складатиме близько 45% від зарплати громадянина, тоді як актуальна пенсія більшості українських пенсіонерів не перевищує 29% від суми зарплатні.

Однак у ідеї запровадження накопичувальної пенсійної системи є і свої мінуси. Зокрема вона жодним чином не змінить доходи українців, які вже знаходяться на заслуженому відпочинку або збираються вийти на пенсію в найближчі кілька років. Адже щоб отримувати накопичувальну пенсію, потрібно сплачувати внески протягом досить довгого періоду свого трудового стажу.

Дарія Марчак також нагадала, що про запровадження накопичувальної пенсії в Україні говорять вже давно. Проте нововведення гальмує відсутність механізму, за допомогою якого заощадження на старість можна було б захистити від інфляції та інших економічних чинників. Саме над цією проблемою, а також над унеможливленням махінацій із заощадженнями українців, зараз і працюють у Мінсоці.