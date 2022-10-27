Ціни на яйця досягли свого піку: коли вони почнуть падати

Вартість яєць в Україні вже досягла свого максимуму. Вище вона вже точно не підніметься. Але й на значне здешевлення курячих яєць українцям найближчим часом також розраховувати не варто. Довоєнної ціни на цей продукт можна чекати лише навесні.

Ситуацію з цінами на яйця прокоментувала аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Вона зазначила, що сьогоднішні ціни на яйця – це абсолютний максимум. Дорожчими вони вже не будуть. Ба більше, незабаром ціна на курячі яйця почне потроху знижуватися.

Зокрема стимулом для їх здешевлення стане падіння попиту. Адже такий дорогий продукт зможе дозволити собі не кожен українець. Люди почнуть купувати яйця рідше і виробникам просто доведеться бодай трохи знизити їх вартість.

До того ж птахоферми вже за кілька місяців зможуть повністю відновити технологічний цикл вирощування курей. Адже через воєнні дії цей процес довелося частково призупинити. Яйця почнуть постачати на ринок у значно більших обсягах, а їхня собівартість автоматично знизиться.

Литвин пояснила, що за умови падіння попиту та збільшення пропозиції ціни на яйця щонайменше стабілізуються. А за найоптимістичнішим сценарієм знизяться приблизно на 10%.

При цьому експертка наголосила, яйця за довоєнними цінами українці побачать на прилавках не раніше весни. Причому лише якщо весна буде достатньо теплою. Оскільки в таких умовах кури будуть значно краще нестися.

Нагадаємо, що згідно з даними Мінфіну, ціна за десяток яєць в супермаркетах України зараз коливається в межах 67 та 80 грн. Зокрема яйця курячі «Квочка» 10 шт. коштують:

в Ашані – 76,50 грн;

у Novus – 80,35 грн.

Натомість за упаковку яєць торгової марки «Ясенсвіт» 10 шт. доведеться віддати:

у Ашані – 74,20 грн;

у Novus – 66,78 грн;

у Varus – 66,80 грн;

у Мегамаркеті – 67,20 грн.

Середня ж ціна за десяток курячих яєць у вітчизняних супермаркетах на сьогоднішній день складає 73,6 грн.