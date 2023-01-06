Снігова казка: яким знакам зодіаку зима 2023-го принесе справжнє щастя

Зима у більшості людей викликає лише неприємні відчуття. Холод, темрява, слизькі дороги та ожеледиця не дають їй вирватися у топ улюблених пір року українців. Однак не зважаючи на всі мінуси цього сезону, зима 2023 року для деяких знаків зодіаку перетвориться у незабутній та надзвичайно щасливий період часу.

Астрологи стверджують, що цієї зими Леви, Діви та Козероги осідлають хвилю успіху. Їм буде щастити у всіх сферах життя, а посмішка ні на хвилину не сходитиме з їх вуст.

Лев

У січні та лютому 2023-го Левам неймовірно щаститиме. Вони наберуться сміливості і врешті попросять у начальника підвищення зарплатні. А натомість отримають навіть більше, ніж просили. Левам запропонують керівну посаду, завдяки чому їх дохід зросте ледь не удвічі. Самотні представники знаку цієї зими можуть зустріти свою другу половинку, а одружені – задумаються про поповнення в родині.

Діва

Для Дів зимові місяці стануть ідеальним часом, щоб вирушити на відпочинок. Зараз у них є і час, і гроші на спонтанну поїздку в далекі краї. Тож доля ніби сама наштовхує представників знаку на думки про море і сонце. Відпустка допоможе Дівам прийняти важливе рішення щодо свого майбутнього та розставити пріоритети. Під кінець зими Діви почнуть більше прислуховуватися до власної інтуїції. І не даремно, адже саме вона підкаже представникам знаку, як будувати кар’єру, щоб цьогоріч значно збільшити свій дохід. Натомість в особистому житті Дів серйозних змін не передбачається.

Козеріг

Перед Козерогами в наступні два місяці відкриється безліч нових можливостей. Астрологи радять їм не боятися ризикувати та використовувати кожен подарований долею шанс. Кар’єра представників знаку різко піде вгору, та й доходи не розчарують. В особистому житті на Козерогів також чекають приємні сюрпризи. Самотні уродженці знаку переживуть яскравий роман, який навіть може перерости у серйозні стосунки. Сімейні ж Козероги поглиблять свій зв’язок із партнером та значно підвищать градус пристрасті в парі.