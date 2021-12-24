Працюючі українки мають стати на облік у військомат: інакше штраф до 8000 гривень

Днями у Міністерстві оборони було затверджено перелік галузей, працівниці яких будуть зобов’язані стати на військовий облік. Відповідний наказ набрав чинності 17 грудня. У тексті документу перелічено 35 напрямків діяльності, а також посади та професії, у представницях яких зацікавлена українська армія.





Список військовозобов’язаних жінок включає програмісток, поштарок, кухарок, бухгалтерок та ін. Також новий закон поширюється на керівниць ресторанів, будівельних компаній, медичних закладів та ще цілої низки закладів й установ. Відтепер усі вони будуть змушені з’явитися до військового комісаріату за місцем проживання та пройти перевірку на придатність до служби у збройних силах України.

Не стосується наказ Міноборони лише представниць слабкої статі старших за 60 років. Усіх інших працівниць їхні роботодавці зобов’язані направити до військомату. Якщо ж громадянки не виконають свого обов’язку, заплатять чималий штраф. Згідно з Адміністративним кодексом умисне недотримання норми щодо військового обліку карається штрафом на суму від 510 до 850 грн. Якщо ж працююча українка не з’явиться у військомат вдруге протягом року, сума стягнення виросте до 850, чи навіть 1700 грн.

Тим часом для військовозобов’язаних керівників передбачено набагато суворіше покарання. Сума штрафу для таких громадянок складатиме від 3400 до 5100 грн за перше порушення. Якщо ж жінка, що займає керівну посаду, не з’явиться до військомату удруге протягом року, заплатить від 5100 до 8500 грн штрафу.

Зазначимо, що Міністерство досі не надало детальної інформації щодо строків виконання наказу. Також на офіційному сайті відомства поки що немає тексту наказу із повним переліком професій, у представницях яких зацікавлені вітчизняні збройні сили. Тож наразі працюючим жінкам варто зачекати більш детальних роз’яснень від владного органу, або ж звернутися за консультацією у військовий комісаріат за місцем проживання.