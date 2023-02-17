От $5000: для каких знаков зодиака наступил период финансового процветания

Нынешний астрологический период характеризуется положением планет, которое можно считать благоприятным для всех зодиакальных знаков. Но наиболее удачен он для Тельцов, Дев и Весов. Их ждет успех в работе и финансовое процветание.

Телец

Уже в ближайшие несколько дней Тельцы получат крупную сумму денег. Астрологи советуют потратить неожиданное поступления на погашение старых долгов и стабилизировать свое материальное положение.

На работе все будет складываться более чем хорошо. У уроженцев знака появится энергия для новых свершений. Тельцы продемонстрируют руководству свои сильные стороны и получат щедрое вознаграждение за старания. Им могут выписать премию или существенно повысить зарплату.

Представителям знака советуют не тратить бездумно все заработанное. Вместо этого лучше отложить немного денег на «черный день», или сделать инвестицию в недвижимость. Ведь финансовый успех не вечен, так что Тельцам нужно собственноручно создать себе гарантии обеспеченного будущего.

Дева

Девы в ближайшее время сумеют существенно повысить свои доходы. Но поскольку они очень щедры и обожают делать близким дорогие подарки, деньги могут не задержаться у них надолго.

Астрологи советуют Девам научиться экономить, выбирая скорее символические презенты, чем по настоящему ценные вещи. Также следует положить часть своих сбережений в банк или приобрести акции. Таким образом, уроженцам знака не удастся спустить все на покупки и у них будет так называемая «подушка безопасности».

Весы

Весам в ближайшее время захочется сменить работу, если, конечно, они уже об этом не задумываются. Звезды будут на их стороне и помогут устроиться на новом месте. Кстати вполне возможно, что после смены работы представители знака начнут значительно больше зарабатывать.

В окружении Весов появятся люди, которые как раз переживают финансовый кризис. Но астрологи не советуют давать им деньги взаймы. Лучше помочь советом или поспособствовать в поиске работы. Тогда финансы Весов не пострадают, к тому же они получат отличных друзей.