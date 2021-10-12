Кому слід іти в магазин, а кому слідкувати за язиком: гороскоп на вівторок, 12 жовтня

Цей вівторок з другої половини дня буде знаходитися під егідою потужної і позитивної 7-ї місячної доби. Вона дає особливі сили діяльним натурам, але небезпечна для людей пасивних. Злегка розслабленими всім знакам Зодіаку можна бути з ранку … Постарайтеся провести весь цей день в легкості, рухливості і конструктивному спілкуванні. Звертайте увагу на те, щоб спілкуватися оптимістично і доброзичливо.





Гороскоп на 12 жовтня для Овнів

Сьогоднішній день відкриє для Вас нові горизонти. Значить, треба терміново братися за їх освоєння. Здорова впертість – Вам в допомогу.

Гороскоп на 12 жовтня для Тельців

Всі спірні питання, які накопичилися у Вашому житті, можна вирішити саме в такий день, як цей.

Гороскоп на 12 жовтня для Близнюків

Сьогодні Вас чекають вдалі збіги і щасливі випадковості, які є заслуженими закономірностями.

Гороскоп на 12 жовтня для Раків

Ви віртуозно впораєтеся з усіма завданнями цього дня і зможете зробити хороший запас на майбутнє.

Гороскоп на 12 жовтня для Левів

Цього вівторка Вам треба відкрити своє серце для любові – зважитися сказати “головні слова” і насолодитися зробленим ефектом.

Гороскоп на 12 жовтня для Дів

Сила слова в цю Місячну добу неодноразово буде Вам допомагати і надихати.

Гороскоп на 12 жовтня для Терезів

Посмішка і гарний настрій будуть вірними помічниками в будь-яких справах, якими Ви з ентузіазмом займетеся.

Гороскоп на 12 жовтня для Скорпіонів

Все, що буде Вами вимовлено сьогодні, почне приходити в Ваше життя дуже швидко. Думайте, що говорите.

Гороскоп на 12 жовтня для Стрільців

Рідна для Вас стихія вогню допоможе Вам провести цей день найбільш активно і корисно, що називається “з вогником”.

Гороскоп на 12 жовтня для Козерогів

Хороший день для того, щоб встигнути зробити те, що раніше відкладалося. Візьміть на озброєння всю свою прагматичність.

Гороскоп на 12 жовтня для Водоліїв

Займіться життєвими матеріальними справами – триває хороший час для покупок і продажів.

Гороскоп на 12 жовтня для Риб

Якнайбільше намагайтеся говорити про любов, надайте знаки уваги Вашим рідним, підтримайте добрим словом сусідів.