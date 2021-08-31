Нафтогаз підвищив ціну на газ для сотень тисяч українців

Постачальник останньої надії, яким наразі є компанія «Нафтогаз України», підвищив ціну газу для населення. З вересня 1 кубічний метр ресурсу вартуватиме 12 грн, тобто на 22 копійки більше, ніж у попередньому місяці. Інформацію про зміну тарифу для побутових споживачів національна компанія оприлюднила на своєму офіційному сайті.





У повідомленні постачальник також підкреслює, що дана ставка – 12 грн за «куб» – змінюється щомісяця у залежності від коливань ринкової ціни на газ. Також компанія вкотре нагадала споживачам про обов’язкову вчасну сплату рахунків за постачання ресурсу.

За актуальними даними «Нафтогазу», зараз постачальник останньої надії забезпечує ресурсом трохи більше 600 тисяч домогосподарств на Полтавщині, Донеччині, Херсонщині, у Запорізькій, Тернопільській та Житомирській областях.

Важливо відзначити, що постачальник останньої надії (ПОН) є лише тимчасовим виходом із ситуації для споживачів, які з тих чи інших причин втратили свого комерційного постачальника. До прикладу, газова компанія розірвала договір зі споживачем через ризик виникнення заборгованостей, або ж просто припинила своє існування. У такому випадку постачальник останньої надії, тобто «Нафтогаз України», може так би мовити «підхопити» споживача.

Однак отримувати енергоресурс від ПОН клієнт може лише протягом 60-ти днів. За цей час він повинен підшукати собі іншого постачальника та укласти із ним договір про підключення. Якщо ж цього не відбудеться, газопостачання такому споживачу буде припинено.

Нагадаємо, що не зважаючи на зростання помісячного тарифу на «блакитне паливо», газова компанія «Нафтогаз України» має фіксований річний тариф, на який жодним чином не впливають перипетії газового ринку. Наразі вартість ресурсу за річним тарифом дорівнює 7,96 грн за 1 куб. м. Така вартість газу є ледь не найнижчою серед усіх копаній-постачальників природного газу в нашій країні.