Стало відомо, що буде з грошима українців, якщо щось трапиться з Приватом чи Ощадом

В Україні під час дії військового стану та ще три місяці після його завершення громадянам буде гарантоване 100% повернення їхніх банківських вкладів. Якщо протягом зазначеного часу будь-який український банк збанкрутує чи буде позбавлений ліцензії, його клієнтам повернуть кошти в повному обсязі.





Про це повідомила Світлана Рекрут, голова Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Вона також підкреслила, що відповідні змини до законодавства було внесено ще понад місяць тому. Нові правила набули чинності 13 квітня поточного року.

Керівник ФГВФО зазначила, дане рішення є вкрай важливим і свідчить про стабільність та контрольованість ситуації в країні. Адже якби цієї стабільності не було, реалізувати таку ідею було б просто не реально.

Світлана Рекрут розповіла, що Україна – далеко не перша держава, яка застосовує такий фінансово-політичний інструмент. Зокрема провідні країни світу під-час кредитної кризи 2008-го року також запроваджували систему 100% повернення вкладів. Ірландія, Ісландія, Данія та Німеччина упродовж тривалого періоду (до 2 років) виступали гарантами цілісності заощаджень своїх громадян. Тож ця система давно не нова, а її ефективність – доведений факт.

Також очільниця Фонду гарантування заспокоїла українців, запевнивши їх що ніякого банкопаду цього разу не буде. З 2014 року, коли росія вперше напала на Україі, вітчизняна фінансова система суттєво змінилася. Вона стала набагато міцнішою та здатна витримати таке потрясіння, як війна.

Звісно ж, у банків зараз існують певні проблеми із наданими раніше кредитами. Велика кількість клієнтів не мають змоги повернути кошти, тож фінустанови зазнають збитків. Наприклад ПриватБанк вже станом на березень визнав свої втрати у розмірі майже 400 мільйонів гривень. Однак Світлана Рекрут зазначила, що такі втрати ліквідності великих банків, як Приват чи Ощад не загрожують. З кредитами ж розбиратися будемо вже після перемоги. Зараз це зовсім не на часі.