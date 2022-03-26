Стало відомо про зміни в роботі Привату, Ощаду, Mono та інших банків

В Національному банку України повідомили, що попри діючий в країні військовий стан, клієнти вітчизняних банків зможуть і надалі отримувати всі необхідні послуги. Більше того, українська система електронних платежів (СЕП) буде працювати без вихідних та фактично цілодобово.





Регулятор уточнив, що всі банківські установи України під’єднані до СЕП, а тому можуть гарантувати клієнтам безперебійне здійснення безготівкових операцій щодня протягом 23 годин на добу. В прес-службі НБУ роз’яснили: будь яка операція переказу коштів, навіть якщо її учасникам є клієнти різних банків, займає не більше 20 хв.

Окрім того на сьогоднішній день стабільно та без вихідних працюють всі онлайн-послуги Ощадбанку, Привату, Монобанку та інших вітчизняних фінустанов.

Варто також підкреслити, що цілодобово та без вихідних безготівкові операції можуть здійснювати не лише фізичні особи, а й юридичні. Тобто у вихідний день підприємство за нагальної потреби може навіть нарахувати зарплатню своїм працівникам. Така опція в умовах війни є дуже корисною.

Без обмежень в будь який час доби проводяться розрахунки та транзакції з карток платіжної системи Visa, Mastercard, «Простір» тощо. Обмежень за часом та днем тижня немає і для операцій зняття готівки у банкоматах.

Натомість максимальна сума готівки, яку можна зняти зі своєї карти, після впровадження військового стану змінилася. За актуальними даними зі свого рахунку клієнти українських банків зараз можуть зняти не більше 100 тис грн на добу.

Окрім того більшість вітчизняних фінустанов мають власні обмеження на разове зняття готівки. Наприклад державний ПриватБанк за одну операцію видає максимум 20 тис грн. Щоб зняти ще 20 тис грн потрібно зробити другий підхід до банкомату, але не раніше, ніж через 3 години. Натомість всю добову норму готівки одразу можна зняти лише в касі однієї з філій Привату.

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