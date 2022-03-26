Hardnews

Як одна радіопередача може вивести з ладу десятки автомобілів

26.03.2022
2 хв. на прочитання
автомобіль поломка

30 січня 2022 року в американському місті Сіетл сталася дуже дивна подія. Водії, що керували автомобілями «Мазда» 2014-17 років випуску та налаштовані на хвилю місцевої радіостанції «KUOW 94.9», зіштовхнулися із вкрай неприємною проблемою. Бортова інформаційно-розважальна система їх машин вийшла з ладу. Цифровий годинник, Bluetooth, вбудовані карти, інші корисні функції відключилися, і повернути їх до життя неможливо.


Спробуємо розібратися, чим викликали цей збій. Почнемо з технологій радіомовлення. Приймачі стали встановлюватись в автомобілях у 30-х роках минулого століття. Були вони доволі простими.

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радіо в авто

Налаштовуючись на прийом електромагнітних хвиль певної частоти, вони змінювали амплітуду коливань і відтворювали новини, музику, рекламу і всі інші відповідні шуми.

У шістдесятих радіостанції почали мовити у FM-діапазоні. Тут сигнал транслювався на набагато вищих частотах і ніс у 15-20 разів більше інформації. Це забезпечило чудову якість звуку. Ризик пошкодження автомобільного обладнання був відсутній у цьому випадку.

Величезною проблемою цих систем радіомовлення було те, що вони фізично не могли повідомляти про додаткову інформацію: назву пісні, зображення обкладинки альбому або кількість секунд, які слухачеві доведеться терпіти якогось виконавця.

Radio HD

У 2002 році було прийнято новий стандарт. Він називався “HD” і дозволяв радіостанціям транслювати цифровий сигнал разом з аналоговими AM та FM. По суті це просто набір одиниць і нулів, який потім перетворюється на звук, фотографії або текст. Щоб декодувати цей потік, авто потрібен комп’ютер, і саме в цей момент виникає вразливість.

Програмне забезпечення, як ми дізналися в останні десятиліття, буває недосконалим. Станція “KUOW 94.9”, яка зіпсувала “Мазди”, передавала HD-сигнал.

У доленосну неділю 30 січня він містив файли зображень, які з чийогось недогляду були позначені без розширення (jpeg, png, gif тощо.). Більшість бортових автомобільних систем просто проігнорували цю помилку, але в «Маздах» вони працювали за іншим принципом.

Програмне забезпечення японського виробника, що встановлювалося з 2014 до 2017 року, не могло розпізнавати файли без розширення. Не маючи цієї інформації, комп’ютер замислювався, перезавантажувався, знову знаходив файли у своєму кеші, замислювався, перезавантажувався, знаходив файли в кеші, і так нескінченно.

Ніякої більше навігації, Bluetooth та приємної розслаблюючої музики – просто безглуздий та нещадний біг по колу. Позбутися проблеми можна було лише найрадикальнішим способом – замінити бортову інформаційно-розважальну систему.

Mazda

Слід зазначити, що щось подібне з японськими машинами уже відбувалося. У 2019 році комп’ютери автомобілів «Мазда-6» 2016 випуску виходили з ладу, коли їх власники налаштовувалися на подкаст «99% Invisible».

Згодом з’ясувалося, що програма використовує поєднання символів “% I” усередині своєї операційної системи, тому не сприймає опис як звичайний текст. Все з тим самим фатальним для автомобіля результатом. Щоб усунути проблему, “99% Invisible” став відправляти в ефір нову версію свого подкасту. Вона називалася не інакше як “Mazda-friendly”.

Хтось скаже, що все це не варта уваги нісенітниця, адже програмні помилки нікого не вбили і не покалічили. Повірте, бувало й таке, лише з автомобілями інших виробників. Але про це якось іншим разом.

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26.03.2022
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