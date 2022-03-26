Найкращі безкоштовні VPN для Android-смартфонів: вибір GSMinfo

Перевага безкоштовних VPN очевидна, але майте на увазі: сервісам все одно потрібно на чомусь заробляти, і нерідко це не просто реклама, а продаж ваших особистих даних . Тому обов’язково відключайте безкоштовний VPN, коли використовуєте мобільний банк, вводете платіжні дані, паролі тощо.





TurboVPN

Безкоштовний сервіс пропонує високу швидкість з’єднання і відкриває доступ до сайтів з усього світу. Додаток для Android пропонує вибрати канал – IPSec, SSR, ISSR, увімкнути Kill Switch (платно), налаштувати смартфон для економії енергії при увімкненому клієнті і навіть відключити VPN для окремих програм. Є і версія для ПК, але вона не така функціональна.

Для безкоштовного доступу сервіс пропонує локації в різних країнах, і між ними при поганому з’єднанні можна перемикатися або змінювати розташування серверів у межах однієї країни. За плату доступних локацій стає більше і збільшується швидкість з’єднання – можна навіть з комфортом дивитися відео на стрімінгових сервісах. Є тарифи на три місяці та на рік — чим довша передплата, тим дешевша.

При першому підключенні користувачам дарують півгодини доступу, а перегляд реклами – додатковий час. Отже, користуватися послугами можна і безкоштовно. З іншого боку, горезвісної реклами дуже багато, хоча сервіс так заробляє, можливо, замість того, щоб зливати дані користувачів.

Proton VPN

Сервіс не обмежує безкоштовний трафік, але для використання просить спочатку зареєструватись на своєму сайті. До речі, розробнику належить і сервіс захищеної шифруванням пошти ProtonMail, обліковий запис на якому дарують за оформлення найдорожчої підписки.

Сервери для безкоштовного підключення знаходяться в трьох країнах: США, Японії , Нідерландах. Також користувачеві пропонується вибирати ще між різними точками підключення. Швидкість з’єднання пристойна та фотографії у соцмережах відкриваються без проблем.

На Android утиліта пропонує встановити роздільне тунелювання, тобто виключити з VPN-трафіку IP-адреси або окремі програми, а також вибирати між протоколами WireGuard, IKEv2 та OpenVPN.

Важливо, що розробники обіцяють, що не продають історію переглядів, а безкоштовний сервіс субсидується за рахунок платних користувачів. Вони, у свою чергу, за €4-24 на місяць залежно від плану отримують сервери в 63 країнах, можливість підключення до 10 пристроїв та швидкість до 10 Гбіт/с .

Програма доступна українською мовою і також має десктопний та iOS-клієнт.

SuperVPN

Програма з англомовним інтерфейсом пропонує швидке і при цьому безкоштовне підключення. Налаштування дозволяють відключити від VPN окремі програми, але на цьому всі можливості для безкоштовного Android-клієнта вичерпані.

SuperVPN можна використовувати навіть без реєстрації, але для більш стабільного підключення програма пропонує залогінитись через Google або завести свій обліковий запис. Хоча зі стабільністю ми не виявили проблем і в анонімному режимі. Доступні безкоштовно сервери розміщуються у 9 країнах світу.

Якщо ви хочете користуватися послугою безкоштовно, то протягом перших 20 днів вам просто показуватимуть рекламу, а потім — обмежувати підключення за часом, тому через кожну годину доведеться перепідключатися. В принципі, години більш ніж достатньо, щоб погортати фотографії у соцмережах. Але безкоштовна версія одного разу скомпрометувала себе у зливі даних користувачів, тому соцмережами ми рекомендуємо та обмежитися.

Розширення числа серверів і підвищення швидкості коштує від 5$ на місяць залежно від плану.

Browsec

Відомий додаток пропонує зашифровані канали в трьох країнах у безкоштовному режимі: Нідерланди, Сінгапур , США. За $7 на місяць кількість країн обчислюється вже десятками, а швидкість підключення зростає. Є 7-денний тестовий період.

Безкоштовна версія не вимагає реєстрації та гранично проста, користувач може вибрати один із двох протоколів: OpenVPN або IKEv2 . Але з’єднання в такому режимі не буде надто спритним.

Програма підтримує функцію «Постійний VPN» — за допомогою захищеного каналу підключається автоматично навіть після перезавантаження гаджета.

Thunder VPN

Також досить швидкий та безкоштовний сервіс із простим інтерфейсом. При відкритті програма автоматично підбирає найшвидше підключення з доступних, але країну можна і поміняти – у безкоштовній версії є 4 локації.

Швидкість обміну даними важко назвати високою, хоча зображення завантажуються справно (хоч і повільно). Thunder VPN також пропонує налаштувати автозапуск захисту під час запуску програми, вибірково відзначити програми, які не будуть використовувати VPN, та отримувати сповіщення про роботу утиліти.

До речі, існує програма Secure VPN від того ж розробника: інтерфейс та функції схожі, але в платній версії Secure VPN окремо винесені сервери для стрімінгу відео. Реклами, до речі, в обох додатках дуже мало і вона ненастирлива.

VPN Proxy Master

VPN Proxy Master відрізняється від інших програм своїм інтерфейсом: на головній сторінці сервісу продумана можливість створювати закладки – з них зручно відкривати програми, для яких вам і потрібен зашифрований канал. А ось безкоштовний час шифрування обмежений однією годиною. Після його закінчення запропонують додати дві години або рандомний проміжок часу за перегляд рекламного ролика.

До речі, реклами багато і без роликів, у тому числі банерів, що перекривають екран, з пропозицією платного тарифу.

Протоколи підключення можна змінювати: доступні OpenVPN , IPSec та ISSR. Безкоштовних серверів всього 5: вони знаходяться в Німеччині та США. Натомість швидкість з’єднання пристойна – зображення підвантажуються оперативно.

Windscribe

Популярний VPN-сервіс пропонує 1 Гбайт безкоштовного трафіку в анонімному режимі та 10 Гбайт на місяць під час реєстрації.

Додаток для Android оснащений вбудованим інструментом ROBERT – блокувальником неприйнятного контенту на рівні DNS. У безкоштовній версії він блокуватиме лише шкідливе програмне забезпечення, яке міститься в його списку. У платній – фейк-новини, контент для дорослих та ін.

Також є можливість виключення додатків з трафіку, перемикання протоколів OpenVPN, IKEv2, WireGuard та SOCKS (зараз найкраще працює з WireGuard).

Для Windscribe існує однойменне браузерне розширення та десктопна програма. За високі швидкості та підтримку кількох пристроїв доведеться доплачувати 799 рублів на місяць або 4290 рублів на рік.

Atlas VPN

Atlas VPN не веде журнали і не вимагає реєстрації для використання. А для шифрування тут використовуються безпечні протоколи WireGuard або IPSec/IKEv2. Зараз без реєстрації сервіс надає 2000 Мбайт.

У налаштуваннях для Android є спліт-тунелювання, щоб захистити важливі дані в окремих програмах, та функція Kill Switch. Безкоштовних локацій лише три – дві в США і одна в Нідерландах. Також передбачається тиждень безплатного тестування. До речі, інтерфейс програми англійською, але інтуїтивно зрозумілий.

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