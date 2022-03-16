Стало відомо, чому на прапорах країн не використовується фіолетовий колір

На даний момент у світі налічується 197 країн. Якщо поглянути на кожен національний прапор, можна помітити одну цікаву особливість. На жодному з них немає фіолетового кольору. До певного періоду за всю світову історію цей колір не використовували в державному прапорі жодні країни. Яка ж у цього причина? Чому країни так не люблять фіолетовий колір? Чи дійсно немає жодного прапора з таким відтінком?





Питання грошей

Виявляється, вся справа в дорожнечі фіолетового пігменту, який до 19 століття був дуже рідкісним та цінним. Цей колір у своєму одязі могли використовувати лише представники імператорських та королівських родів, і то далеко не у всіх країнах.

Державний прапор — символ нації, який, зазвичай, виробляється у великій кількості. У уряду просто не вистачало коштів для того, щоб дозволити фіолетовий елемент у національному прапорі. Якщо ж капітал і дозволяв, це все одно вважалося дорогим задоволенням.

Прапор як показовий символ країни, соціальної групи або навіть сім’ї став використовуватися ще в давнину. Найпопулярнішими та найдавнішими кольорами є білий, синій та червоний. Саме такі пігменти були найпростіші у виробництві та недорогі. Фіолетовий же через свою рідкість і вартість навіть не розглядався.

Чому фіолетовий так дорого коштує?

Одержання фіолетового пігменту було дуже трудомісткою та витратною справою. Такий колір виходив завдяки пурпурному барвнику. Він містився в організмі рідкісних молюсків , які мешкали лише на одній території – лівонському узбережжі.

Мало того, що тварини виявилися рідкісними, так ще й маса отриманого пурпуру виявлялася вкрай малою. Так, наприклад, із 10 тисяч молюсків можна було отримати лише… 70 грам пігменту! Такої кількості не вистачить навіть для того, щоб пофарбувати кілограм вовняної тканини.

Саме тому одяг фіолетового кольору коштував нечуваних грошей. У деяких країнах використовувати фіолетовий пігмент в одязі заборонялося навіть представникам імператорської династії. Наприклад, історичний відомо, що давньоримський імператор Авреліан свого часу не дав своїй дружині придбати шовкову хустку з фіолетовим пігментом. Якщо перевести на сучасні гроші, то цей предмет гардеробу коштував би йому 56 тисяч доларів!

Сучасна ситуація

Такі були справи до середини 19 століття. Саме тоді, в 1856 році, було вперше отримано синтетичний фіолетовий колір. Вивів його британський хімік У.Г.Перкін, якому на той момент було лише 18 років.

Сім’я юного вченого розпочала виробництво та продаж фіолетового барвника, яке виявилася дуже прибутковою. Згодом фіолетовий пігмент перестав вважатися рідкісним і дорогим. Тому на даний момент жодних обмежень щодо використання цього кольору немає.

Однак цей відтінок можна знайти лише на прапорах двох країн – Домінікани та Нікарагуа, які є порівняно молодими країнами. На прапорі першої держави зображено птаха, який має грудку та голову фіолетового кольору. На прапорі Нікарагуа зображена веселка, у якій є фіолетовий колір. Поки що це єдині прапори, до кольорової гами яких входить названий відтінок.

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