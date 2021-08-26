Вчені розповіли, чого чекати якщо в атмосферу вріжеться невеликий метеорит на швидкості світла

Що буде якщо крізь атмосферу планети пролетить астероїд розміром з гайку або обручку, припустимо, зі швидкістю близько 80% від швидкості світла, які наслідки це може викликати?





Відразу варто сказати, що реальні астероїди не мають таких високих швидкостей і науці невідомі природні механізми, здатні розігнати астероїд навіть до 10% швидкості світла. Швидкості, зіставні зі швидкістю світла, в космосі можуть набувати лише окремі частки.

Зіткнення астероїда з атмосферою Землі на швидкості світла буде практично ідентично удару об поверхню планети. Результат такого зіткнення буде залежати від розміру, форми і складу астероїда, а також від того, під яким кутом він увійде в атмосферу.

Якщо удар припаде по дотичній і астероїд зачепить лише верхні шари атмосфери, то ми навіть не помітимо цього, слід від такого зіткнення буде настільки слабким і зникне настільки швидко, що його можна буде помітити лише за допомогою спеціального обладнання. Причина цього в тому, що зазначені розміри (гайка чи каблучка) астероїда занадто малі. Якщо б він був розміром з футбольний м’яч, то слід було б видно неозброєним оком.

Але от якщо такий малий астероїд увійде в щільні шари атмосфери, в стратосферу або тим більше в тропосферу, то він повністю там згорить. Швидкість згоряння і висота, до якої встигне долетіти астероїд залежать від його форми, розміру і кута падіння, але в будь-якому випадку при цьому згорянні виділиться величезна кількість енергії.

Щоб зробити розрахунки, ми взяли масу астероїда 50 грам і використали формулу кінетичної енергії з урахуванням релятивістських ефектів. В результаті виявилося, що при повному згорянні астероїда в атмосфері вивільниться енергія еквівалентна вибуху 100-мегатонної ядерної бомби. Для порівняння: на Хіросіму скинули бомбу потужністю 18 кілотонн, тобто в 5555 разів менше; а найпотужніша воднева бомба мала еквівалент всього 58 мегатон.

Енергія, виділена при згорянні астероїда, не буде сконцентрована в одній точці, як під час вибуху бомби. Залежно від кута падіння і того, як глибоко астероїд проникне в атмосферу вона буде розмазана по величезному просторі і, якщо пощастить, і астероїд згорить високо в стратосфері, збиток поверхні планети обмежиться вибитими вікнами в декількох країнах. А якщо не пощастить і астероїд впаде на Землю чітко вертикально, то вибух цілком зможе зрівняти із землею Одеську область, вибивши при цьому вікна у всій мало не по всій Україні. При цьому, незалежно від сценарію, вибух буде чистим, тобто не буде радіоактивних опадів і пошкоджені території будуть придатні для життя.