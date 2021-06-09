Рахунки українців масово блокують через борги за комуналку: хто “стукає”

Оцифрування державних сервісів не завжди має позитивний вплив на життя громадян, а часом ще й створює їм додаткові проблеми. Нещодавно із негативними наслідками цифрової обробки особистих даних почали масово стикатися українські ФОПи. Через буцімто комунальні заборгованості багатьом забороняють реєструвати бізнес, блокують рахунки та забороняють переходити на спрощену систему оподаткування.





«Несправжні» борги за комуналку

Для однієї з українських підприємниць інформація про заборгованість за комуналку стала справжнім шоком. Усе почалося з того, що жінці відмовили у «карантинній» компенсації, заявку на яку вона подала у додатку «Дія».

Отримати обіцяні державою 8 тис. грн підприємниця так і не змогла, адже система виявила комунальну заборгованість за житло, де жінка вже давно не проживає, а лише володіє часткою цієї житлової площі. За таку провинність громадянці, зареєстрованій як ФОП, заблокували підприємницький рахунок.

Зайві квадратні метри

Схожа ситуація з комунальними боргами трапилася й із журналіскою-фрілансером Світланою, що проживає у Києві. Підприємниця намагалася перейти на спрощену систему оподаткування у додатку «Дія», та на заваді їй стали борги за квартиру, у які вона жила ще до переїзду у столицю. У Податковій помилилися та приписали громадянці житлову площу у Харкові, яка давно їй не належить.

Світлані довелося сплатити кількасот гривень штрафу лише для того, щоб скоріше владнати справу та перейти на спрощене оподаткування. Суму несправедливо призначеного та сплаченого штрафу дівчині так і не повернули.

Мінцифра заступилася за «Дію»

Керівництво Міністерства цифрової трансформації вважає усі звинувачення на адресу додатку «Дія» несправедливими. Адже система, отримуючи заявку на грошову допомогу підприємцям, перевіряє дані користувача лише у базі даних Пенсійного фонду. Про борги за комуналку ту і не йдеться.

До того ж додаток не може блокувати банківські рахунки, адже у процесі авторизації через банк користувач надає «Дії» доступ лише до своєї дати народження, ідентифікаційного коду та ПІБ. До рахунків же система ніякого стосунку не має.