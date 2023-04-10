Українця змушують заплатити за газ 18 тис. грн: кому загрожують величезні суми в платіжках

В Україні за фальсифікацію показників газового лічильника можна отримати штраф у кількадесят тисяч гривень. Зокрема нещодавно Криничанський районний суд Дніпропетровської області за таке порушення зобов’язав одного з місцевих жителів заплатити газорозподільчій компанії майже 18 тис. грн. Причиною стало виявлення на лічильнику механічних пошкоджень, через які він неправильно показував кількість спожитого газу.

Сліди втручання в роботу вимірювального пристрою комунальники помітили під час планової перевірки лічильника. Через виконані з лічильником операції він суттєво применшував показники, а його власник платив за газ значно менше, ніж повинен був. Тож газорозподільча компанія «Дніпропетровськгаз», клієнтом якої є порушник, подала на нього в суд.

Розглянувши матеріали справи №178/1960/22 Криничанський райсуд визнав громадянина винним у фальшуванні показників та наказав задовільнити вимоги оператора газорозподільчої системи. Таким чином чоловіка зобов’язали заплатити «Дніпропктровськгазу» 15419 грн за використаний, але не врахований через брак лічильника, газ. Крім того на його плечі лягли всі витрати на судовий процес у сумі 2481 грн.

Щоб визначити, скільки використаного споживачем газу не врахував лічильник, комунальники його демонтували та перевірили. Демонтаж вимірювального пристрою було проведено в той самий день, коли працівники газорозподільчої компанії виявили на ньому механічні пошкодження. За фактом демонтажу було складено акт № 0320288941. Також комунальники склали окремий акт № DP 005734 про виявлене порушення (втручання в роботу вимірювального пристрою), яке власник лічильника підписав без жодних заперечень.

Після перевірки лічильника була видана спеціальна довідка про його непридатність № 0250-111-22/76. Причому за документами непридатним вимірювальний пристрій був з дати останньої його перевірки у вересні 2022 року. Від цієї ж дати громадянину нарахували доплату за «вкрадений» газ. Хоча фактично лічильник міг бути пошкоджений значно пізніше, та довести це порушнику не вдасться. Тож тепер він заплатить за газ навіть більше, ніж довелося б якби він не «скручував» показники лічильника.