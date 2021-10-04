В Україні зменшили вартість електроенергії, але не всім: кому не пощастило

Незалежно від обсягів споживання, деяким категоріям споживачів доведеться заплатити 1,68 грн. за кВт-г.





З 1 жовтня тариф на електроенергію зменшився. Правда торкнеться нововведення тільки тих, хто витрачає на місяць менше 250 кВт-год. Проте, і це ще не все, пільговий тариф не поширюється на жителів гуртожитків і колективних побутових споживачів. Їм як і раніше доведеться платити по 1,68 грн. за кожну кВт-год. про це повідомляє компанія Yasno (“Київські енергетичні послуги”).

Крім того, тарифні коефіцієнти для багатозонних вимірювальних приладів залишилися незмінними. Іншими словами, за електроенергію, використану з 11 вечора до сьомої ранку, власники двозонних лічильників платитимуть на 50% менше основного тарифу, тобто 84 коп. за кожну кВт-год.

За словами директора Yasno Віктора Мельникова таке нововведення сприятиме формуванню здорової звички, тобто економії електроенергії. Це допоможе багатьом домогосподарствам заощадити гроші.

Нагадаємо, що з 1 жовтня в силу вступив знижений тариф для тих, хто споживає до 250 кВт-год на місяць. Для інших вартість кВт-год не зміниться, і як і раніше становить 1,68 грн. за кВт-год. до слова, до 80% споживачів витрачає до 250 кВт-год.