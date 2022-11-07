Блокують рахунки без пояснення причин: українець поскаржився на свавілля ПриватБанку

ПриватБанк може в будь який момент припинити обслуговування клієнта та розірвати з ним договір. При цьому власнику рахунку навіть не пояснюють, чому у нього відібрали право користуватися власними грішми. Про це розповів один з клієнтів державного банку на профільному форумі Мінфін.

Чоловік зазначив, що жодних боргів перед Приватом у нього немає, та й кредитів також. Тож раптове блокування банком всіх діючих карток його просто шокувало. Коли ж українець спробував з’ясувати, в чому причина блокування, йому порадили звернутися у відділення Привату з документами.

З’явитися до банку особисто громадянин не може, оскільки вже понад півроку захищає Україну на фронті. У банку ж наразі так і не зробили жодної спроби поспілкуватися з постраждалим клієнтом на вирішити проблему.

Представники фінустанови у коментарі на сайті Мінфін лише заявили, що діють у відповідності до вимог закону та нормативно правових актів Національного банку України. Саме згідно з ними ПриватБанк зобов’язаний здійснювати фінансовий моніторинг та блокувати всі підозрілі операції клієнтів. При цьому в банку стверджують, що перед розірванням договору з клієнтом надають йому можливість зняти всі гроші зі своїх рахунків.

Натомість постраждалий клієнт говорить, що жодних нелегальних операцій не проводив. Лише розмістив у банку один доларовий депозит. А отримати свої гроші наразі не може через блокування карток.

Нагадаємо, що клієнти також скаржилися на збої в роботі банкоматів Привату. На сайті Мінфін неодноразово з’являлися повідомлення від українців, яким при знятті грошей банкомат не видавав готівку. При цьому з рахунку кошти списувалися. У державному банку підтвердили, що такі помилки часом трапляються, і порадили клієнтам одразу ж телефонувати на гарячу лінію.